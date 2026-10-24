سعيد الهاجري: الإمارات شريك فاعل في الجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال

أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن ما حققته دولة الإمارات من إسهامات بارزة في دعم الجهود الدولية لاستئصال شلل الأطفال يجسد نهجاً راسخاً أرسته القيادة الرشيدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال دعم المبادرات الصحية التي تضع صحة الإنسان وسلامته في مقدمة أولوياتها، وتمتد آثارها الإيجابية إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وقال معاليه، في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام : "تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها شريكاً فاعلاً في المساعي العالمية للقضاء على المرض، انطلاقاً من التزامها بحماية صحة الأطفال وأسهمت مبادراتها الإنسانية في إيصال اللقاحات إلى ملايين الأطفال حول العالم، بما عزز فرص الوقاية من المرض والحد من انتشاره".

وأضاف معاليه أن مؤسسة الإمارات للدواء تسهم في دعم هذا النهج من خلال بناء قطاع دوائي متقدم وموثوق يواكب طموحات الدولة، ويعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات الصحية، وتؤدي المؤسسة دوراً تنظيمياً في ضمان جودة اللقاحات وسلامتها وفعاليتها، ودعم استدامة إمداداتها بالتكامل مع الجهات الصحية المختصة، بما يكرّس دور الإمارات في دعم الجهود العالمية لحماية الأطفال.

وأكد الهاجري أن بلوغ الميل الأخير في مسيرة استئصال شلل الأطفال عالميًا يتطلب مواصلة العمل المشترك وتكامل الجهود، للارتقاء بجودة الحياة وازدهار المجتمعات، وصولاً إلى مستقبل أكثر صحة ورفاهية لأطفال الإمارات والعالم أجمع.