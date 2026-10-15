أحمد بن سعيد: تطوير البنية التحتية الصحية أولوية استراتيجية

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وفي مستهل الاجتماع، رحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بأعضاء مجلس إدارة "دبي الصحية"، مثمناً جهودهم في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى تطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومواكبة النمو العمراني والسكاني في المدينة.



وقال سموه: "يمثل تطوير البنية التحتية الصحية أولوية استراتيجية لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، تضع صحة الإنسان وجودة حياته في مقدمة أولوياتها".



وأعرب سموه عن شكره وتقديره لفرق العمل في "دبي الصحية" على جهودهم المخلصة، وثقته بقدرتهم على مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً رائداً في الرعاية الصحية.



تطوير

من جانبه، قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ملتزمون بمواصلة تطوير منظومة صحية أكاديمية متكاملة، تجمع بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، بما يوفر بيئة محفزة للابتكار وإنتاج المعرفة. ونعمل على توظيف إمكانات هذه المنظومة في تأهيل الكفاءات الطبية المتخصصة، ودعم الأبحاث العلمية وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير أساليب الوقاية والتشخيص والعلاج، وتحسين النتائج الصحية للمرضى".



وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق: "يمثل مستشفى حمدان بن راشد للسرطان ومركز السكري الجديد إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية في دبي، بما يوفرانه من خدمات متخصصة تعزز الكشف المبكر، وتطور مسارات العلاج والمتابعة، وتسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل".



مذكرة تفاهم

وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع مذكرة تفاهم بين "دبي الصحية" ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتسهيل استفادة موظفي "دبي الصحية" من الخدمات الإسكانية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات مباشرة لاستقبال الطلبات والاستفسارات، وتنظيم ورش عمل تعريفية بالخدمات والمبادرات المتاحة، بما يسهم في تحسين تجربة الموظفين.



وتسهم المذكرة في استقطاب المواهب الوطنية الشابة للالتحاق بالعمل في القطاع الصحي بدبي، وتعزيز استقرارهم المهني والأسري، بما يهيئ لهم بيئة عمل داعمة ومحفزة، ويمكّنهم من أداء دور فاعل في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في دبي.



من جانبه، أكد محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن مذكرة التفاهم مع «دبي الصحية» تعكس حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية في دبي، وتقديم خدمات إسكانية متكاملة تلبي احتياجات الموظفين وتدعم استقرارهم الأسري والاجتماعي، بما يسهم في رفع جودة حياتهم وتعزيز إنتاجيتهم في بيئة العمل.



وقال الشحي: «نؤمن بأن توفير حلول وخدمات إسكانية ميسرة يشكل عاملاً مهماً في دعم الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب، إلى جانب الإسهام في بناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل استفادة موظفي دبي الصحية من البرامج والخدمات الإسكانية المتاحة، عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل والرد على الاستفسارات، فضلاً عن تنظيم ورش تعريفية تسلط الضوء على الخيارات والمبادرات التي يمكنهم الاستفادة منها».



تكامل

وأضاف: «نتطلع إلى أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وترسيخ ثقافة العمل المشترك، بما ينعكس إيجاباً على المتعاملين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم. كما تمثل هذه الخطوة نموذجاً للتعاون المؤسسي الذي يضع الإنسان في صلب الاهتمام، انسجاماً مع رؤية دبي الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية بصورة مستدامة».



شراكات

وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية": "نحرص في «دبي الصحية» على بناء شراكات فاعلة تعزز رفاهية موظفينا واستقرارهم الأسري، وتيسّر حصولهم على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة لكوادرنا البشرية. ونثمّن تعاون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين تجربة الموظفين والارتقاء بجودة حياتهم".