كليفلاند كلينك أبوظبي مركز تميّز للأورام متخصّص في سرطان الثدي

صنّفت دائرة الصحة - أبوظبي مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركز تميز للأورام متخصّص في سرطان الثدي، تقديراً لإمكاناته المتقدمة في تقديم رعاية مخصّصة ومتعدّدة التخصّصات لمرضى سرطان الثدي.

ويعكس هذا التصنيف خبرة كليفلاند كلينك أبوظبي في التعامل مع الحالات المعقدة من سرطان الثدي، بدعم من أطباء متخصّصين وتقنيات متقدمة للتشخيص والعلاج، ورعاية منسقة على امتداد رحلة المريض. وسلطت دائرة الصحة - أبوظبي الضوء على قدرات المستشفى في مجالات تشمل جراحة الثدي بمساعدة الروبوت وجراحات الثدي بالمناظير، وتقنيات متقدمة لإعادة بناء الثدي، والتصوير الطبي، والتجارب السريرية، والعلاج الإشعاعي التكيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال مركز فاطمة بنت مبارك، يقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي رعاية متكاملة للأورام تجمع الاختصاصيين لوضع خطة علاجية مخصصة لكل مريض. ويمتد هذا النهج متعدد التخصصات من التشخيص والعلاج إلى إعادة التأهيل والمتابعة طويلة الأمد. وصُمم هذا النموذج لتوفير رعاية منسقة للمرضى وإتاحة الوصول إلى علاجات متقدمة بالقرب من منازلهم.

ويشكّل الابتكار محوراً رئيسياً في تطوير البرنامج؛ حيث كان مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أول مركز في دولة الإمارات يجري عملية استئصال للثدي بمساعدة الروبوت. كما أجرى في عام 2026 أول جراحة في الدولة لإعادة بناء الثدي باستخدام تقنية سديلة الشريان الثاقب البطني السفلي العميق (DIEP) بمساعدة الروبوت، موفراً خياراً متقدماً وأقل تدخلاً جراحياً لإعادة البناء لبعض الناجيات من سرطان الثدي. ويسهم مركز فاطمة بنت مبارك أيضاً في تطوير أبحاث سرطان الثدي، إذ أصبح أول مركز في دول مجلس التعاون الخليجي يشارك في تجربة سريرية علاجية عالمية لتقييم علاج يهدف إلى الحدّ من تكرار الإصابة بسرطان الثدي.

ويُضاف هذا التصنيف إلى الاعتمادات التي حصل عليها كليفلاند كلينك أبوظبي من دائرة الصحة - أبوظبي كمركز تميّز في جراحة القلب للبالغين والسكتة الدماغية وزراعة الأعضاء المتعددة لدى البالغين.

ويعكس هذا التصنيف الأخير حجم الجهود المستمرة للفرق متعدّدة التخصصات في كليفلاند كلينك أبوظبي ومركز فاطمة بنت مبارك في تقديم رعاية مخصصة، وتطوير الخيارات العلاجية، وتعزيز الوصول إلى الرعاية المتخصّصة للحالات المعقدة من سرطان الثدي في دولة الإمارات.