يوسف السركال: خدمات صحية ترتقي بجودة الحياة

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ماضية في ترسيخ نموذج رائد للرعاية الصحية الأولية والوقائية، يشكل حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمستقبل، ويرتكز على الوقاية والكشف المبكر، ويتمحور حول تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، شملت مراكز المدام ونزوى والثميد ومزيرع، يرافقه الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، وذلك للاطلاع على مشاريع التطوير والتحديث الجارية، ومتابعة جودة الخدمات وتجربة المتعاملين، والتحول الرقمي في هذه المراكز.

وأشار الدكتور يوسف السركال إلى أن المؤسسة تواصل تطوير منظومة متكاملة، ترافق الأفراد في مختلف مراحل الحياة، بدءاً من خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والرعاية الصحية المدرسية، مروراً ببرامج الوقاية وإدارة الأمراض المزمنة، وصولاً إلى الخدمات المتخصصة الموجهة لكبار المواطنين.

وأكد أن هذه الجهود تجسد التزام المؤسسة بالارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المؤشرات الصحية، وترسيخ نموذج صحي مستدام، يواكب تطلعات دولة الإمارات.