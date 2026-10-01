«حمدان للعلوم الطبية» تختتم المرحلة الأولى من تقييم «مبتكرون»

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية المرحلة الأولى من تقييم مسابقة «مبتكرون 2026» في دورتها الـ9، بمشاركة 37 فريقاً تأهلوا من أصل 112 فريقاً مشاركاً يمثلون 28 جهة حكومية وخاصة.

وشهدت المرحلة الأولى تقييم المشاريع والأفكار المقدمة من الفرق المشاركة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وفق معايير المسابقة التي تركز على مستوى الابتكار والإبداع، وقابلية التطبيق، والجدوى العملية، والأثر المتوقع للمشروع. وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية:

«تكشف المرحلة الأولى من التقييم في مسابقة «مبتكرون» عن مستوى متقدم من التنوع في الأفكار والمشاريع المطروحة، كما تعكس اتساع نطاق المشاركة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة».