100 متحدث في قمة قادة الرعاية الصحية بأبوظبي

تنطلق في أبوظبي يومي 22 و23 سبتمبر الجاري النسخة الخامسة من «قمة قادة الرعاية الصحية - أبوظبي 2026»، التي تنظّمها فوربس الشرق الأوسط، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبالشراكة مع «بيورهيلث»، وبمشاركة أكثر من 100 متحدث وحضور نحو 3 آلاف مشارك.

وتُقام القمة تحت شعار «رسم المعايير العالمية للتميّز في الرعاية الصحية»، لتجمع صنّاع السياسات والقيادات التنفيذية والعلماء والخبراء والمتخصصين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وتستكشف أبرز التحولات التي تُعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.

وتضم قائمة المتحدثين الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، والدكتورة أسماء المناعي، المديرة التنفيذية لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي، وهدى عياش، العميد المشارك للشؤون الدولية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن، والدكتور تشينغ كاي كاو، رئيس قسم المعلومات الطبية في جامعة شيكاغو للطب.

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: تجمع النسخة الخامسة نخبة من الخبرات والقيادات من مختلف مجالات الرعاية الصحية، بما يفتح المجال أمام حوار يتجاوز استشراف التحولات إلى بحث سبل تطبيقها وتحقيق أثر ملموس. ونتطلّع إلى أن تُسهم القمة في تعزيز تبادل المعرفة».