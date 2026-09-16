«الصحة» تطلق حملة للتوعية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026–2027، تحت شعار «حصن نفسك... احمِ مجتمعك»، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الحصول على التطعيمات الموصى بها، ودعم الممارسات الصحية التي تسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها.

وجاء إطلاق الحملة، التي تستمر حتى شهر مارس 2027، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة ليلى الجسمي، رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين في الوزارة، والدكتورة شمسة ماجد لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالإضافة إلى الدكتورة مهرة الحوسني، مدير إدارة مراقبة الأمراض السارية والاستجابة لها في دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتورة هناء سلامة، أخصائي أول صحة عامة في هيئة الصحة بدبي، والدكتورة عائشة خليفة البسطي، رئيس قسم طب الأسرة في دبي الصحية، وخديجة يوسف الأميري، رئيس قسم برامج الصحة العامة في هيئة الشارقة الصحية.

وأكد الدكتور حسين الرند أن الموسم الجديد يعكس تطوراً في فلسفة الحملة، من التوعية بالإنفلونزا إلى بناء وعي أشمل بالوقاية من الأمراض التنفسية، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للتوعية ليست في حجم ما تنشره من رسائل، بل تكمن في قدرتها على تحويل المعرفة إلى قرار صحي وسلوك يحمي الفرد ومن حوله.

وقال الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، إن المشاركة في الحملة تأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مفهوم الوقاية كجزء أساسي من أسلوب حياة أفراد المجتمع.