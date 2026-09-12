«حصن نفسك.. احم مجتمعك».. شعار الموسم الجديد للتوعية بالإنفلونزا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إطلاق الموسم الجديد من الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية، تحت شعار «حصن نفسك.. احم مجتمعك»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، ضمن شراكة وطنية تهدف إلى تكامل الجهود لحماية الصحة العامة.

ويشهد الموسم الحالي توسعاً نوعياً في نطاق الحملة، لتشمل الأمراض التنفسية إلى جانب الإنفلونزا الموسمية، وسبل الوقاية منهما، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة، وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه الأمراض السارية، إضافة إلى ترسيخ الوعي الصحي بما يسهم في استدامة مجتمع وقائي آمن.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بعوامل الخطورة وطرق انتقال العدوى وسبل الوقاية منها، وتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ التدابير الوقائية بشكل استباقي، من خلال محتوى توعوي تقدمه الجهات الصحية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والمرافق الصحية والأنشطة المجتمعية.

وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تضع حماية صحة المجتمع في مقدمة الأولويات الوطنية، عبر سياسات ترتكز على الوقاية وتعزيز الوعي وترسيخ الممارسات التي تعزز صحة الإنسان، مشيراً إلى أن الارتقاء بالصحة العامة مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار جميع الجهات الصحية والمؤسسات والأفراد، بما يوسع أثر الجهود المبذولة ويطور قدرات القطاع الصحي على التعامل الاستباقي مع الأمراض السارية وتحصين المجتمع من مضاعفاتها.

ركيزة أساسية

من جانبه، أكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أهمية الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية، التي تمثل نموذجاً لتكامل الجهود الصحية على مستوى الدولة، وتجسد أثر العمل المشترك في تعزيز الوقاية ورفع جاهزية المجتمع للتعامل مع الأمراض التنفسية الموسمية.

وقال معاليه: «نعمل في دبي على ترسيخ الوقاية باعتبارها ركيزة أساسية لصحة المجتمع، من خلال تعزيز الوعي، وتشجيع الأفراد على تبني السلوكيات الوقائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، بما يسهم في الحد من مخاطر الأمراض التنفسية وتعزيز صحة وسلامة المجتمع». وقال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «نمضي بالتعاون مع الشركاء في إرساء منظومة صحية رائدة تهتم بالإنسان قبل المرض، وتعزز الوقاية قبل العلاج. وتترجم الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية هذا التوجه من خلال ترسيخ التطعيم كإحدى الركائز الأساسية للوقاية وحماية صحة المجتمع».

وأوضح الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، أن الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية تجسّد نموذجاً لتكامل الجهود بين مختلف الجهات الصحية في دولة الإمارات، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الصحة ووقاية المجتمع في قيادة هذه الحملة سنوياً، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية صحة المجتمع وترسيخ نهج الوقاية.

وأضاف: «تكتسب الحملة أهمية خاصة في تحويل الوعي إلى ممارسات وقائية تسهم في الحد من انتشار الأمراض التنفسية ومضاعفاتها، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة، وتعزز جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على الاستجابة الاستباقية. وفي دبي الصحية، نواصل دعم هذه الجهود انطلاقاً من التزامنا بعهد: المريض أولاً، بما يسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته».

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن مشاركة الهيئة في الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية تأتي في إطار اهتمامها بصحة المجتمع، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية، من خلال توفير المعلومات الصحية الموثوقة والتوعية بأهمية التطعيمات والممارسات الوقائية.

وقال: نحرص في هيئة الشارقة الصحية على أن تكون التوعية قريبة من احتياجات أفراد المجتمع، وأن تسهم في تعزيز معرفتهم بسبل الوقاية واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن توحيد الرسائل التوعوية وتوسيع نطاق الوصول إلى أفراد المجتمع يسهمان في تعزيز الوعي وتشجيع الإقبال على التطعيم وتبني السلوكيات الصحية الوقائية.

وأوضح أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تواصل تعزيز جاهزية منظومتها الصحية وتكامل خدماتها الوقائية والعلاجية للتعامل مع الأمراض التنفسية الموسمية، بما يدعم سرعة الاستجابة للاحتياجات الصحية ويحد من مخاطر المضاعفات والعبء الصحي المرتبط بها.

تكامل الجهود

وترتكز الشراكة بين الجهات الصحية في الموسم الجديد على تكامل الجهود الوطنية لتعزيز الوعي الصحي، وتحسين وصول جميع الفئات إلى التطعيم، خصوصاً الفئات ذات الأولوية، إلى جانب توظيف البيانات ومؤشرات الأداء لقياس أثر الحملة وتطوير محتواها خلال الموسم.

وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين، مع التركيز على كبار السن، والأطفال دون الخامسة، والحوامل، والأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، ومن يعانون ضعف المناعة، والكوادر الصحية.