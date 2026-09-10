«دبي ديرما» يبحث اكتشاف سرطان الجلد بالذكاء الاصطناعي

استعرض مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2026»، خلال فعاليات يومه الثاني، أحدث تطورات تنظير الجلد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز دقة الكشف المبكر عن سرطان الجلد.

وركز برنامج المؤتمر، في دورته من الـ25 بمركز دبي التجاري العالمي، على الابتكار السريري والتعليم التفاعلي والتعاون الإقليمي، وتنظير الجلد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتحليل الحالات المعقدة، وعلوم وبحوث الأمراض الجلدية، وتقنيات التشخيص، والتطورات العلاجية، والأدوية الجديدة، والحالات السريرية، وطب الجلد التجميلي، وجراحة الجلد.

ونظمت جمعيات الأمراض الجلدية الإقليمية، جلسات ونقاشات سريرية تفاعلية، وعروضاً لحالات قدمها أطباء الجلد الشباب، ومسابقة متعددة المراحل للأطباء المقيمين.

وقدم البروفيسور الدكتور بيتر سوير أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة «كوينزلاند» بأستراليا، خلال المؤتمر، محاضرة بعنوان «ثورة وتطور تنظير الجلد»،.

مؤكداً أن الجمع بين الابتكار التقني والخبرة السريرية، يسهم في الكشف المبكر عن سرطان الجلد، وتحسين علاجه، بما يحقق نتائج أفضل للمرضى.

وقدم برنامج «CINE FIKR DERMA»، تجربة تعليمية سريرية تفاعلية، بدأت بعرض فيلم يتناول إحدى الحالات الجلدية، أعقبه نقاش تناول أساليب تشخيص الحالة وعلاجها، إلى جانب أبعادها السريرية والإنسانية.