«دوكاب للمعادن» ترسّخ دورها في تطوير البنية التحتية للطاقة

والتابعة لمجموعة «دوكاب»، أحدث حلولها المتقدمة للموصلات خلال الدورة الخمسين من معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر.
وباعتبارها مزوداً لتقنيات متقدمة للموصلات العلوية، تسهم «دوكاب للمعادن» في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تعزيز كفاءة نقل الطاقة، وزيادة قدرة الشبكات، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
ويضع ذلك البنية التحتية الحديثة لنقل الطاقة في صميم التحول العالمي في قطاع الطاقة وأجندة تحقيق صافي انبعاثات صفري.
وتتيح هذه التقنيات المتقدمة لشركات المرافق الكهربائية إمكانية زيادة قدرة نقل الطاقة ضمن ممرات خطوط النقل القائمة، مع تحسين كفاءة نقل الطاقة.
ومن بين أبرز التطورات التقنية التي تقدمها «دوكاب للمعادن»، قدرتها على تحقيق خفض في فاقد الطاقة أثناء نقلها بنسبة تصل إلى 14% مقارنةً بحلول الموصلات التقليدية، بما يدعم تحسين أداء الشبكات والاستخدام الأكثر كفاءة للكهرباء المولدة.
وفي إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستثمر الدولة ما بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة القدرة على توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.
ونعمل في «دوكاب للمعادن» على تطوير أعمالنا بما يتجاوز التصنيع التقليدي للموصلات، لتوفير حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتنامية لزيادة قدرة الشبكات وتحسين كفاءة نقل الطاقة.
ومن خلال تقنيات مثل الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS)، نسهم في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل في المنطقة والأسواق الدولية».