«دوكاب للمعادن» ترسّخ دورها في تطوير البنية التحتية للطاقة

تستعرض «دوكاب للمعادن» (DMB)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول النحاس والألمنيوم عالية الجودة.

والتابعة لمجموعة «دوكاب»، أحدث حلولها المتقدمة للموصلات خلال الدورة الخمسين من معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر.

وباعتبارها مزوداً لتقنيات متقدمة للموصلات العلوية، تسهم «دوكاب للمعادن» في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تعزيز كفاءة نقل الطاقة، وزيادة قدرة الشبكات، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

ومع تكيف منظومات الطاقة حول العالم مع تنامي الطلب على نقل الكهرباء وارتفاع حصة الطاقة المتجددة، تؤدي قيود الشبكات ومواطن الاختناق فيها بصورة متزايدة إلى تقليص الاستفادة من الطاقة المتجددة المولدة في مختلف أنحاء العالم.

ويضع ذلك البنية التحتية الحديثة لنقل الطاقة في صميم التحول العالمي في قطاع الطاقة وأجندة تحقيق صافي انبعاثات صفري.

واستجابةً لهذه التحديات، تعمل «دوكاب للمعادن» على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS).

وتتيح هذه التقنيات المتقدمة لشركات المرافق الكهربائية إمكانية زيادة قدرة نقل الطاقة ضمن ممرات خطوط النقل القائمة، مع تحسين كفاءة نقل الطاقة.

ومن بين أبرز التطورات التقنية التي تقدمها «دوكاب للمعادن»، قدرتها على تحقيق خفض في فاقد الطاقة أثناء نقلها بنسبة تصل إلى 14% مقارنةً بحلول الموصلات التقليدية، بما يدعم تحسين أداء الشبكات والاستخدام الأكثر كفاءة للكهرباء المولدة.

وتنسجم هذه الحلول مع التوجه الأوسع لدولة الإمارات نحو توسيع البنية التحتية للطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وزيادة دمج الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء.

وفي إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستثمر الدولة ما بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة القدرة على توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.

ومن خلال توفير حلول متقدمة للموصلات، تسهم «دوكاب للمعادن» في جعل البنية التحتية للكهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، مع توسيع نطاق هذه القدرات الصناعية لتشمل أسواقاً دولية رئيسية تواجه تحديات مماثلة تتعلق بتوسيع الشبكات، وكفاءة نقل الطاقة، ودمج مصادر الطاقة النظيفة.

محمد الأحمدي: نسهم في تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل

وفي تعليق له، قال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»: «مع استمرار تطور مشهد الطاقة العالمي، أصبحت عملية تحديث البنية التحتية لنقل الطاقة أكثر أهمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة النظيفة.

ونعمل في «دوكاب للمعادن» على تطوير أعمالنا بما يتجاوز التصنيع التقليدي للموصلات، لتوفير حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتنامية لزيادة قدرة الشبكات وتحسين كفاءة نقل الطاقة.

ومن خلال تقنيات مثل الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS)، نسهم في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل في المنطقة والأسواق الدولية».

وخلال معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، سيكون ممثلو «دوكاب للمعادن» متواجدين في جناح الشركة S1.F58 لمناقشة أحدث حلول الشركة وأبرز محطاتها الاستراتيجية، بما في ذلك حلولها الصناعية من النحاس والألمنيوم، وتوسيع شبكات التوزيع العالمية، واستثماراتها في عمليات التصنيع المستدامة.