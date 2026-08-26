مؤتمر «طب العائلة» يبحث بدبي تعزيز الوقاية وتطوير الرعاية

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أعمال الدورة الـ13 من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة «IFM 2026»، الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 900 متخصص ومشارك من 10 دول، وحضور نخبة من الخبراء في طب العائلة والرعاية الصحية، لبحث أحدث التطورات والممارسات الكفيلة بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية وصحة المجتمع.

ويستقطب المؤتمر هذا العام أكثر من 45 متحدثاً، ضمن برنامج علمي يضم أكثر من 18 جلسة، إلى جانب عرض أكثر من 70 ملصقاً علمياً، فيما يحصل المشاركون على 21 نقطة معتمدة من نقاط التعليم الطبي المستمر.

وأكد السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس المؤتمر والمعرض ورئيس الاتحاد العلمي العالمي لطب العائلة، أن طب العائلة يمثل الأساس الذي تُبنى عليه صحة المجتمع واستدامة الأنظمة الصحية.

مشيراً إلى أن الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر، وتعزيز العلاقة القائمة على المعرفة والثقة بين الطبيب والمريض، يسهم في الانتقال من علاج المرض إلى حماية الصحة قبل تدهورها. وأوضح أن أهمية المؤتمر تنبع من كونه منصة تجمع الخبرات والمعرفة والابتكار، وتدفع نحو نماذج رعاية أكثر استباقية وتكاملاً، تضع الإنسان وجودة حياته في صميم المنظومة الصحية.

من جانبها، أكدت الدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، أهمية تبني نهج متكامل واستباقي يركز على الوقاية والكشف المبكر وتحسين جودة حياة المرضى.

مشيرة إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية تفرض تطوير نماذج أكثر تكاملاً ومرونة، فيما يأتي طب العائلة في صميم هذه التحولات باعتباره نقطة الاتصال الأولى بين المريض والمنظومة الصحية.

ويتناول البرنامج العلمي للمؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء في الرعاية الصحية، وطب السفر، وصحة الدماغ وطول العمر، والأمراض القلبية الأيضية، والكشف المبكر عن السرطان، وصحة الأمعاء والمرأة، والسكري والسمنة، إلى جانب الطب الوظيفي والتكاملي والصحة والمناخ والهجرة.

ويصاحب المؤتمر معرض متخصص بمشاركة عدد من الجهات العاملة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، من بينها المستشفى الأمريكي بدبي و«Seers Tech» و«Omron»، إلى جانب عرض أبحاث علمية أعدها أطباء وطلبة، بما يوفر منصة لتبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات والحلول الصحية.