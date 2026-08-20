1100 علامة تجارية بمعرض دبي الدوليللصيدلة والتكنولوجيا

تنطلق الدورة الـ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2026، في مركز دبي التجاري العالمي من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، ويجمع نخبة من قادة الصناعة والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في دورة هذا العام أكثر من 1100 علامة تجارية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25,000 زائر من 85 دولة كما يتضمن 104 جلسات علمية و12 ورشة عمل، بالإضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي من طلاب الجامعات.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للدواء «EDE» عن دعمها الرسمي للدورة الـ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2026، في خطوة تعكس التزامها بدعم تطور قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ودعم تطوير المنظومة الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الارتقاء بالأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التصنيع الدوائي المحلي، وترسيخ مرونة سلاسل الإمداد.

كما يؤكد هذا الدعم حرص المؤسسة على الارتقاء بالتميز العلمي والتطوير المهني، بما يسهم في تأمين سلامة المرضى وضمان الوصول إلى أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الرعاية الصحية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي رائد للصناعات الدوائية والابتكار الصحي.

وقال السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات (DISC) سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي:

«إن النجاح المستمر لدوفات يأتي نتيجة لرؤية واضحة تؤمن بأن الابتكار والتعاون الدولي هما الأساس لبناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الصيدلة وعلم الأدوية.

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، نجح دوفات في ترسيخ مكانته كأكبر وأبرز منصة عالمية متخصصة في قطاع الصناعات الدوائية، ووجهة رئيسة يحرص قادة القطاع والشركات العالمية على المشاركة فيها سنوياً.

ومع مشاركة نخبة من المؤسسات الدولية والشركات الرائدة في دورة هذا العام، نواصل تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي يجمع الخبرات والكفاءات، ويسهم في تطوير حلول دوائية مبتكرة تدعم صحة المجتمعات وترتقي بمستقبل الرعاية الصحية».

ومن خلال دعمها الرسمي للدورة الـ31، تسهم مؤسسة الإمارات للدواء من خلال دوفات المنصة التي تجمع الجهات التنظيمية وقادة الصناعة والمجتمع العلمي، في دعم تبادل المعرفة، واستكشاف فرص الاستثمار، وتطوير حلول دوائية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.

ويأتي دعم مؤسسة الإمارات للدواء للحدث تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير منظومة دوائية متقدمة، وتطوير جودة المنتجات الدوائية، ودعم التصنيع المحلي، وتشجيع البحث والتطوير، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو بناء قطاع صحي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.