برنامج لتأهيل الأطباء ضمن 49 تخصصاً في أوروبا

أطلقت مجموعة ثومبي وجامعة جورج إميل بالادي للطب والصيدلة والعلوم والتكنولوجيا في مدينة تارجو موريش (UMFST) برنامجاً مشتركاً «برنامج الإقامة الدولية»، ما يتيح لخريجي الطب المؤهلين فرصة الالتحاق ببرامج الإقامة في 49 تخصصاً طبياً معترفاً بها ضمن نظامي الرعاية الصحية الروماني والأوروبي.

ويتميز هذا البرنامج بنطاقه الواسع، حيث يغطي خيارات برامج التدريب والإقامة الطبية في تخصصات بمختلف جوانب الطب الحديث بما في ذلك أمراض القلب، والأعصاب، والطب النفسي، وطب الطوارئ، وطب الأطفال؛ و13 تخصصاً جراحياً، تتراوح بين الجراحة العامة وجراحة العظام.

وصولاً إلى جراحة الأعصاب وجراحة القلب والأوعية الدموية؛ و8 تخصصات إكلينيكية مساندة (باراكلينيكية) مثل الأشعة والتصوير الطبي، وطب المختبرات، والصحة العامة. وتتراوح مدة التدريب من أربع إلى ست سنوات، حسب التخصص.

ويقدم برنامج الإقامة الطبية في جامعة العلوم الطبية والصحية الرومانية (UMFST) بإشراف وزارة الصحة الرومانية ونظام التعليم العالي في رومانيا، من خلال مستشفيات تعليمية معتمدة تابعة للجامعة، وتحت إشراف أعضاء هيئة تدريس وموجهين سريريين ذوي خبرة وكفاءة.

وبالنسبة لاختيار المرشحين للانضمام لهذا البرنامج، فصممت عملية الاختيار بكل شفافية وشخصية، حيث يحدد المتقدمون تخصصين إلى ثلاثة تخصصات مفضلة مع ترتيبهم حسب أولوية التفضيل، وتراعي جامعة UMFST هذا الترتيب عند عرض المقاعد المتاحة للتدريب وفقاً للقدرة الاستيعابية للتدريب، وتوفر التخصص، ومتطلبات السلطات الرومانية المختصة.

وتعد مجموعة ثومبي البوابة الإقليمية للأطباء الطموحين، حيث تقدم دعماً شاملاً في كل مرحلة: التوجيه ما قبل برنامج الإقامة، وتسهيل إجراءات القبول، والمساعدة في إصدار التأشيرات والوثائق، والتحضير للغة الرومانية عند الحاجة، والإرشاد المهني.

والدعم المستمر للطلاب طوال رحلة الإقامة، بما يتماشى مع الإطار المحدد من قبل جامعة UMFST والسلطات الرومانية المختصة. ولخريجي الطب في الإمارات والمنطقة بشكل عام، فهذا البرنامج قد أزال الكثير من العقبات التي كانت تقف بين طلاب الطب وبين التدريب في أوروبا.

وقال الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ثومبي: «كل عام، يبحث الآلاف من خريجي الطب المجتهدين عن مسار واضح للتدريب التخصصي، هذا البرنامج يمنحهم هذا المسار، ويمنحهم فرصة الاختيار بين 49 تخصصاً، ومعايير إكلينيكية أوروبية، ومستشفيات تعليمية أوروبية معتمدة، ومجموعة ثومبي بجانبهم لتدعمهم في كل خطوة، بالتعاون الوثيق مع جامعة UMFST هذا هو الشكل الحقيقي للمسار المتكامل».

أما الأستاذ الدكتور ليونارد أزامفيري، رئيس جامعة UMFST فيعلق قائلاً: «لعقود من الزمن، قامت جامعة UMFST بتدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية والجراحية والتخصصات الإكلينيكية المساندة داخل مستشفياتنا التعليمية المعتمدة وتحت إشراف أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرات كبيرة.