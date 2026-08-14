نظام آلي لتوصيل الأنسولين بـ«مستشفى القاسمي للنساء والأطفال»

أعلن مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن تطبيق نظام «أومنيبود 5» لتوصيل الأنسولين تلقائياً للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى منشآت المؤسسة، بما يعزز توظيف أحدث التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي.

وأكدت الدكتورة صفية سيف الخاجة، مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أن تطبيق النظام الجديد يجسد التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتبنّي الابتكارات الطبية التي تسهم في تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وأضافت: «يعد أومنيبود 5 أول نظام متكامل لتوصيل الأنسولين آلياً من دون أنابيب مع مراقبة مستمرة لمستويات الجلوكوز، حيث يستخدم النظام خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضبط جرعات الأنسولين تلقائياً كل خمس دقائق وفق القراءات اللحظية لمستويات الجلوكوز، الأمر الذي يسهم في زيادة فترات استقرار معدل السكر في الدم».

من جانبها أوضحت الدكتورة عائشة شطاف، استشاري الغدد الصماء والسكري عند الأطفال ورئيس وحدة السكري والغدد الصماء بالمستشفى أن فريق العمل في وحدة السكري والغدد الصماء يعمل على تعديل إعدادات مضخة الأنسولين لكل مريض بصورة فردية بهدف ضبط الجرعات وفق النظام الجديد.