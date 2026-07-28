شراكة لتعزيز جودة حياة أفراد التوحد وأسرهم

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع منصة «أوتاي - AuTie»، أول منصة تواصل اجتماعي متخصصة من نوعها عالمياً لمجتمع التوحد، والمطورة في دولة الإمارات، بهدف توظيف الحلول الرقمية المبتكرة لتعزيز جودة حياة الأفراد من فئة التوحد وأسرهم، ودعم وصولهم إلى الخدمات والمعلومات الموثوقة، ضمن بيئة رقمية آمنة وتفاعلية.

وتهدف المذكرة إلى بناء إطار تعاون مشترك في مجالات التوعية الرقمية، وتبادل الخبرات، وتطوير المبادرات المجتمعية، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للأفراد من فئة التوحد وأسرهم، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتمكيناً.

وتشمل مجالات التعاون إنتاج محتوى توعوي وتثقيفي متخصص، وتنظيم ورش عمل وندوات موجّهة لأسر الأشخاص من فئة التوحد ومقدمي الرعاية، إلى جانب تطوير خصائص رقمية مبتكرة داخل منصة «أوتاي»، تلبي احتياجات المعلمين والمعالجين والمتخصصين.

كما تتضمن المذكرة إطلاق مبادرات وفعاليات مجتمعية مشتركة.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للهيئة، أن الشراكة مع «أوتاي» تجسد حرص الهيئة على توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات الوطنية المبتكرة، يمثل ركيزة أساسية لتقديم حلول نوعية، تستجيب لاحتياجات المستفيدين، وتعزز جودة حياتهم.

وقالت عائشة خلف الكعبي المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، إن التعاون مع الهيئة سيسهم في تطوير محتوى توعوي متخصص، وإطلاق مبادرات مشتركة، وتقديم حلول رقمية مبتكرة، تحقق أثراً مستداماً.