«توام» ينجح في إنقاذ مريض من مضاعفات جراحية هدّدت حياته

نجح مستشفى توام التابع لشركة «صحة»، إحدى شركات «بيورهيلث»، في التعامل مع حالة جراحية معقدة لمريض شاب تعرض لمضاعفات خطيرة عقب عملية استئصال شبه كلي للقولون، وذلك من خلال تدخل طبي متكامل لفريق متعدد التخصصات.

وكان المريض قد حُوّل إلى مستشفى توام بعد ثلاثة أسابيع من خضوعه للعملية، حيث أظهرت الفحوصات وجود تسريب في موضع التوصيل الجراحي، ما أدى إلى إصابته بتسمم دم متقدم، وهي من المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث بعد جراحات القولون والمستقيم.

وباشر الفريق الطبي التدخل العاجل، حيث كشفت الجراحة عن وجود خُراجات داخل البطن، والتهابات شديدة، وفشل في موضع التوصيل الجراحي، ما استدعى رعاية مكثفة وتنسيقاً بين فرق الجراحة والعناية المركزة والتخصصات الطبية ذات الصلة.

وأسهم التدخل المتكامل في استقرار حالة المريض وتعافيه، حيث خضع بعد عدة أشهر لعملية لاحقة لإغلاق الفغرة القولونية بنجاح ودون مضاعفات، ما مكّنه من العودة إلى حياته الطبيعية.

وقال الدكتور مهدي الطاهر، استشاري الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والأورام في المستشفى، إن الحالة تؤكد أهمية التشخيص المبكر والتدخل في الوقت المناسب عند التعامل مع المضاعفات الجراحية المعقدة، مشيراً إلى أن تكامل الخبرات الطبية بين مختلف التخصصات يسهم في تحقيق أفضل النتائج للمرضى.