«الإمارات الصحية» توفر أول علاج طويل المفعول للفصام بجرعتين سنوياً

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توفير العلاج المبتكر طويل المفعول «BYANNLI» لمرضى الفصام في مستشفى الأمل للصحة النفسية، ليصبح أول مستشفى حكومي في الدولة يعتمد هذا العلاج، الذي يُعطى بجرعة واحدة كل ستة أشهر، بما يقلل الحاجة إلى تكرار الجرعات.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، أن إدخال العلاج يعكس التزام «الإمارات الصحية» بتوفير أحدث الخيارات العلاجية المعتمدة عالمياً، وتطوير خدمات الصحة النفسية وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى، وتعزيز استدامة الرعاية، وتحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، أن استمرارية العلاج تمثل أحد أبرز التحديات في التعامل مع الأمراض النفسية المزمنة.

مشيرة إلى أن العلاج الجديد يوفر خياراً علاجياً متقدماً يعزز الالتزام بالخطة العلاجية، ويحد من الانتكاسات، ويرفع مستويات الاستقرار النفسي والاجتماعي للمرضى، بما ينعكس إيجاباً على أسرهم ومقدمي الرعاية.

ويأتي إدخال العلاج مواكبة للتطورات العالمية في علاج الفصام، إذ صُمم لدعم السيطرة المستدامة على أعراض المرض من خلال جرعتين فقط سنوياً، الأمر الذي يسهم في تعزيز فاعلية المتابعة الطبية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الصحية.

وسجل مستشفى الأمل للصحة النفسية نتائج لافتة في تطبيق العلاجات طويلة المفعول، حيث أسهمت في خفض نسبة إعادة إدخال المرضى إلى المنشآت الصحية إلى أقل من 1%، ورفع معدل الالتزام بالخطة العلاجية إلى 93%، إضافة إلى تحسن الأعراض النفسية لدى 93% من المرضى.