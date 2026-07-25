تعاون بين «بيورهيلث» و«الوطنية للتصلب المتعدد»

وقّعت «بيورهيلث» مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، لإرساء تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز الوعي بمرض التصلب المتعدد، ودعم التشخيص المبكر، والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى في دولة الإمارات، وذلك خلال مراسم التوقيع التي استضافتها مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

يجمع التعاون بين الخبرات السريرية والإمكانات المتكاملة لـ«بيورهيلث»، ودور الجمعية في دعم المرضى والتثقيف المجتمعي، بما يعزز الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى تطوير الأبحاث الخاصة بإيجاد علاج للمرض، وينسجم مع دور «بيورهيلث» كعضو مؤسس في برنامج الشراكة الوطنية للتصلب المتعدد الهادف إلى ترسيخ رعاية منسقة تستند إلى الأدلة العلمية.

يعد التصلب المتعدد مرضاً عصبياً مزمناً يصيب الدماغ والحبل الشوكي، ويتسبب في تحديات جسدية ومعرفية وحركية تظهر غالباً في بداية ومنتصف مرحلة البلوغ، فيما يُقدّر عدد المصابين به عالمياً بنحو 2.9 مليون شخص.

ويرتكز التعاون على دعم تطبيق أول وثيقة إرشادات علاجية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات، التي أعدتها الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد بما يسهم في تطوير تشخيص المرض وعلاجه، وتعزيز الوصول المبكر إلى العلاجات عالية الفاعلية المستندة إلى أحدث الأدلة العلمية، وتحسين مواءمة التغطية التأمينية، وتوفير رعاية صحية متسقة.

وتنص الاتفاقية على تعزيز القدرات السريرية لأكثر من 1300 من الكوادر الصحية عبر برامج تعليم طبي مستمر معتمدة يشرف عليها متخصصون في التصلب المتعدد.