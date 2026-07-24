«الغرفة الذكية والابتكار» في «شخبوط الطبية» يرسم مستقبل الرعاية الصحية

استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة، وإحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏«بيورهيلث»، أكبر مجموعة رعاية صحية في الشرق الأوسط، أخيراً، النسخة الأولى من معرض «الغرفة الذكية والابتكار»، والذي جمع نخبة من المتخصصين والشركاء في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا، في خطوة تهدف إلى استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى المنومين.

وتضمن المعرض مجموعة من المنصات التفاعلية والعروض التقديمية التي سلّطت الضوء على أحدث الحلول المبتكرة، وأتاحت للمشاركين فرصة التعرّف إلى تقنيات الرعاية الصحية الرقمية، وحلول الرعاية الذكية للمرضى، والابتكارات الناشئة الهادفة إلى الارتقاء بتجربة المرضى، وتعزيز الكفاءة السريرية، وتحسين نتائج الرعاية الصحية.

تحول

وناقش المشاركون خلال المعرض مسيرة التحول الرقمي في المدينة الطبية، مع تسليط الضوء على أبرز حلول الصحة الرقمية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الرعاية الصحية الذكية، والابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونماذج الرعاية المتصلة، التي تسهم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية الشاملة التي تتمحور حول المريض.

ويجسد معرض «الغرفة الذكية والابتكار» التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالمضي في مسيرة التميز والابتكار، من خلال تعزيز الشراكات ضمن منظومة الرعاية الصحية، وتبنّي حلول تقنية متطورة تسهم في تحسين تجربة المرضى، وتعزيز سلامتهم، ودعم تقديم رعاية إنسانية وذكية تلبي احتياجاتهم.