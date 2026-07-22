استعراض أحدث مبادرات الصحة والبحث والابتكار بدبي

عقدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والذي استضافته مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية «دبي الصحية»، وبمشاركة أعضاء الشبكة من ممثلي الجهات الحكومية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الاتصال الحكومي.

واطلع أعضاء إدارات الاتصال الحكومي من مختلف الجهات الحكومية بدبي على أحدث المبادرات في قطاعات الصحة والبحث والابتكار، والبرامج الوطنية الطموحة، التي تلهم مجتمع دبي، وتشركه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة دبي 2033.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تجسد الشبكة العامة للاتصال الحكومي نهج التكامل بين الجهات الحكومية في دبي، وتؤكد أهمية الاتصال بوصفه محركاً لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع.

وفي القطاع الصحي يسهم الاتصال الفعّال في بناء الثقة، وتعزيز الفهم، وترسيخ الثقافة الصحية، وتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات صحية واعية.

وفي دبي الصحية نؤمن بأن الاتصال الواضح والدقيق جزء أساسي من جودة الرعاية الصحية، ويجسد عهدنا «المريض أولاً»، ورؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان».