«صحة أبوظبي» توسّع نطاق مبادرة «سندكم» لتشمل المقيمين

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، توسيع نطاق مبادرة «سندكم» لتسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى لتشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي.

ويتم من خلال المبادرة تقديم الدعم لإتمام الخدمات المطلوبة في حالة الوفاة، بدءاً من إصدار شهادة الوفاة واستخراج تصريح دفن الجثمان، وصولاً إلى تجهيزه للسفر وغيرها من الخدمات.

وتأتي مبادرة «سندكم» في إطار الحرص على تبسيط وتسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى لا سيما في ظل الظروف العصيبة التي يمرون بها.

ويقوم فريق سندكم بالتواصل المباشر مع ذوي المتوفى فور إعلان بلاغ الوفاة، لمواساتهم وتقديم الدعم اللازم لإتمام الإجراءات اللاحقة وفقاً للمبادرة بجانب تلقيهم رسالة نصية بكل التفاصيل.

وبالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً ودعماً لذوي المتوفى من المقيمين وتخفيفاً لأعبائهم في الأوقات العصيبة، تتحمل الهيئة كل الرسوم لإصدار شهادة الوفاة ونقل سيارة الإسعاف وخدمات أخرى كتسفير الجثمان.

وقالت هند الزعابي المدير التنفيذي لقطاع علاقات وتجربة المتعاملين في دائرة الصحة - أبوظبي، إن الدائرة تواصل السير على خطى القيادة الرشيدة بتبني نهج التميز في خدمة المتعاملين وتقديم تجربة استثنائية وفريدة لهم، لافتة إلى أن مبادرة سندكم تتميز بأنها تراعي ما يمر به ذوو المتوفى من حزن بفقد أحد من أفراد أسرتهم وتمنحهم المساحة لذلك من خلال دعمهم لإتمام كل الإجراءات المرتبطة بالوفاة.

وأضافت إنه إيماناً من الدائرة بالإضافة المهمة التي تقدمها المبادرة لكل أفراد المجتمع، فإنها حرصت على توسيع نطاق المبادرة وتوفير خدماتها لتشمل المقيمين في الإمارة لتحقيق هدف واحد وهو خدمة المجتمع.

وتشهد المبادرة في خطوة إضافية لتيسير الإجراءات على أسرة المتوفى من سكان الإمارة وإلى جانب إمكانية تقديمها عن طريق ممثل عن فريق سندكم، إتاحة تقديم المعاملات المرتبطة بالوفاة في المنشآت الصحية في الإمارة في حال كانت الوفاة في المنشأة الصحية.

حيث تم تفعيل دور الأطباء المسؤولين في المنشآت الصحية لاستكمال الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالوفاة ضمن مبادرة «سندكم» في المنشأة، إذ يقوم الطبيب المسؤول بإنجاز بلاغ الوفاة وتقديم التصاريح اللازمة والمتعلقة بالوفاة نيابة عن أسرة المتوفى بعد الحصول على موافقتهم.

وتطبق المبادرة من خلال تفعيل التعاون والربط الإلكتروني الذي تم بقيادة ودعم دائرة التمكين الحكومي، وذلك بين سبع جهات حكومية في إمارة أبوظبي هي دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة القضاء - أبوظبي وصندوق أبوظبي للتقاعد وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع.

وقال سعيد الملا المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، إن المبادرة الجديدة تأتي بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي في إطار الجهود المستمرة لتقديم تجربة استثنائية بلا جهد للمتعاملين وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية وصولاً لتسهيل حياة الأفراد في أبوظبي. وأضاف إن مبادرة «سندكم» نجحت منذ إطلاقها خلال يناير 2024 في مساعدة أسر المتوفى من المواطنين في إتمام جميع الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالوفاة، والتي كان ينبغي أن يقوموا بها من دون أي جهد.