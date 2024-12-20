مستشفى صقر في رأس الخيمة يعزز قسم العلاج الطبيعي

كشف مستشفى صقر في رأس الخيمة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن تعزيز خدماته العلاجية بإضافة نوعية إلى قسم العلاج الطبيعي في المستشفى عبر جهاز «SpineMed» لشدّ الفقرات، الذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى منشآت المؤسسة، حيث يقدم الجهاز تقنية غير جراحية تعد بديلاً علاجياً مبتكراً لتخفيف الآلام المزمنة وتحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من مشاكل العمود الفقري.

وتعدّ هذه التقنية المبتكرة واحدة من العديد من الإجراءات الجديدة التي تم تطويرها لعلاج مشاكل العمود الفقري، حيث يتميز هذا الجهاز بقدرته على تخفيف الضغط عن الفقرات والأقراص الفقارية وعلاج العديد من مشاكل العمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي وخشونة المفاصل الفقارية وعرق النسا وتضيق القناة الشوكية والانزلاق الفقاري، بالإضافة إلى آلام الظهر والرقبة غير محددة السبب.

وأكدت الدكتورة منى عبيد العيان مدير مستشفى صقر بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إضافة جهاز «SpineMed» يعد قفزة نوعية في مسار تطوير الخدمات المقدمة في مستشفى صقر، حيث يتم تزويد المرضى بأحدث التقنيات العلاجية المتوفرة عالمياً وبما يضمن تقديم حلول فعالة تسهم في التخفيف من معاناتهم، وتعزيز جودة الحياة لهم.

وأوضحت العيان أن قسم العلاج الطبيعي في مستشفى صقر يستقبل يومياً ما بين 120 إلى 130 مريضاً، يعاني معظمهم من آلام ومشاكل مرتبطة بالعمود الفقري، مما سيسهم في تحسين فاعلية العلاجات المقدمة لهؤلاء المرضى، منوهة بأن بروتوكول العلاج باستخدام جهاز «SpineMed» يرتكز على إجراء 20 إلى 25 جلسة علاجية، تستغرق كل منها نحو 30 دقيقة، ويتم إجراؤها بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 مرات أسبوعياً، حسب حالة كل مريض.

وحرص مستشفى صقر على توفير تدريب شامل ومكثف للطاقم الطبي المتخصص في قسم العلاج الطبيعي، بهدف تمكينهم من استخدام الجهاز بأفضل طريقة، وضمان تحقيق النتائج المرجوة لكل مريض، بما يعكس التزام المستشفى الدائم بتحقيق التميز الطبي وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وتُعدّ إضافة الجهاز الجديد إلى قائمة العلاجات المتطورة المتوفرة في مستشفى صقر دليلاً على جهود القائمين عليه وإصرارهم على تحقيق الريادة في تقديم الخدمات العلاجية المتقدمة، وليصنف كمركز مرجعي للعلاج الطبيعي وأمراض العمود الفقري، ويضعه في مقدمة المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية متطورة وفعالة على مستوى الدولة، مما يدعم رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تقديم رعاية صحية شاملة في منشآتها الصحية المختلفة باستخدام أحدث التقنيات الطبية.