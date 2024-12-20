حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أمس الشركاء الاستراتيجيين في حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض 2024 على جهودهم الداعمة لتحقيق الأهداف الصحية والإنسانية للحملة التي عملت على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة ودعم فئة العمال بالوسائل الوقائية لتجنب الإنهاك الحراري أو الإصابة بالأمراض الناتجة عنه، وتقديراً لجهودهم في أشهر الصيف.

واستهدفت الحملة، التي حملت شعار «سلامتكم غايتنا» 6000 عامل في مواقع العمل بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، وذلك في إطار الدور الذي تؤديه وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع شركائها لتحسين الصحة العامة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم التعاون البنّاء وتبادل المعرفة والخبرات لترسيخ أواصر العمل المثمر بين الشركاء، وتحقيق الأهداف الطموحة للوزارة بتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة.

وأكد محمد عبد الله الزرعوني مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة أن تكريم الشركاء الاستراتيجيين للحملة هو تقدير لدورهم الحيوي في إنجاح الحملة والوصول إلى أهدافها التي تشكل جزءاً من استراتيجية الوزارة للوقاية من الأمراض من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة لتعزيز جودة حياة الأفراد ودعم أنماط الحياة الصحية.

وأشار إلى أن التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ محطات الحملة أسهم بشكل فعّال في الوصول إلى آلاف العمال في مواقع مختلفة مما يعكس حرص جميع الجهات على توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وقالت إيمان راشد سيف المديرة العامة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة إن المجلس يفخر بالشراكات التي يعقدها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة على المستويين الاتحادي والمحلي لتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والإرشاد المجتمعي لتحسين الصحة العامة، مشيرة إلى أن نجاح الحملة يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية ودورها في تحقيق أهداف صحية وطنية تضمن بيئة عمل آمنة لجميع العمال في الشارقة.