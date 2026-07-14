«ثومبي» تطلق برامج أكاديمية في طب إطالة العمر

وقّعت مجموعة ثومبي مذكرة تفاهم مع كلية جنيف لعلوم إطالة العمر «GCLS» بسويسرا، لتصبح بذلك أول جامعة طبية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم تعليماً أكاديمياً متخصصاً في طب إطالة العمر، والشيخوخة الصحية، والرعاية الصحية الوقائية والطب الدقيق، والتي سيتم تقديمها من خلال «معهد ثومبي لطب إطالة العمر» الذي تم تأسيسه حديثاً.

وتجمع الشراكة بين كلية جنيف لعلوم إطالة العمر «GCLS»، وهي أول مؤسسة أكاديمية للتعليم العالي مخصصة بالكامل وحصرياً لمجال علوم طول العمر الصحي وجامعة الخليج الطبية «GMU» بتميزها الأكاديمي المعترف به دولياً، المدعوم بالمنظومة السريرية الشاملة لشبكة ثومبي للرعاية الصحية؛ ما يوفر منصة فريدة لتعزيز التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والتطوير المهني في مجال إطالة العمر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويتماشى التعاون الاستراتيجي مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزاً عالمياً للرعاية الصحية المتقدمة، والطب الوقائي، والابتكار الطبي، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي وجهة رائدة في طب إطالة العمر.

وفي إطار هذه الشراكة، سيطلق معهد «ثومبي» لطب إطالة العمر 6 برامج للشهادات المهنية المعتمدة دولياً، تُقدَّم بنظام التعليم الهجين على مدار 3 أشهر، وبطاقة استيعابية تبلغ 100 مشارك لكل برنامج وهي:

شهادة ثومبي المهنية في طب إطالة العمر السريري، شهادة ثومبي المهنية في العلاج الطبيعي لإطالة العمر، شهادة ثومبي المهنية في التغذية لإطالة العمر، شهادة ثومبي المهنية في اللياقة البدنية لإطالة العمر، شهادة ثومبي المهنية في طب الببتيدات، شهادة ثومبي المهنية في الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

ريادة

وتم تصميم البرامج للأطباء، والصيادلة، والممرضين، واختصاصيي العلاج الطبيعي، واختصاصيي التغذية، وممتهني اللياقة البدنية، وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية المساعدة، حيث تجمع هذه البرامج بين الخبرة الأكاديمية السويسرية والتميز التعليمي لجامعة الخليج الطبية، وأعضاء هيئتها التدريسية السريرية، وخدمات المحاكاة، ونظامها الصحي الأكاديمي المتكامل.

وسيستفيد المشاركون من مناهج ذات معايير دولية وضعتها كلية جنيف لعلوم إطالة العمر (GCLS)، مدعومة بنخبة من الأساتذة الدوليين الزائرين والخبراء الإكلينيكيين الإقليميين، إلى جانب مسارات تقدم أكاديمي واضحة نحو الدراسات المتقدمة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، كشف الاستطلاع العالمي لأطباء إطالة العمر لعام 2026، الذي أجرته الكلية وشمل أطباء من 6 قارات، أن 99% من المتخصصين يلمسون ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات المرضى، إذ أشار 44% منهم إلى نمو تجاوز 50% خلال 3 سنوات فقط.

كما يعتقد 83% من المشاركين أن الرعاية الصحية تتجه بشكل حاسم نحو الطب الوقائي، في حين يتوقع 76% منهم أن يصبح التمديد الكبير في متوسط العمر واقعاً ملموساً في غضون عقدين من الزمن.

معايير

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، قائلاً: نجلب المعايير الأكاديمية السويسرية العالمية إلى دولة الإمارات عبر تضافر جهودنا مع كلية جنيف لعلوم إطالة العمر، ونمنح المتخصصين في الرعاية الصحية بكافة أنحاء الخليج التدريب الذي يتطلبه هذا العصر الجديد.

إن رؤيتنا تكمن في الارتقاء بجامعة الخليج الطبية من مكانتها الحالية بصفتها الجامعة الطبية الخاصة الأولى في الخليج، لتصبح مؤسسة رائدة على مستوى العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور دومينيك ثور، رئيس كلية جنيف لعلوم إطالة العمر «GCLS»: أصبح طب إطالة العمر ركيزة أساسية في الرعاية الصحية الحديثة، غير أن هذا المجال يفتقر بشكل عاجل إلى التعليم، والمعايير السريرية، والبنية التحتية الموثوقة للتدريب.

ومن خلال شراكاتها مع الجامعات الرائدة، تسهم كلية جنيف في إرساء الأسس الأكاديمية عالمياً، وتعد جامعة الخليج الطبية الشريك المثالي لبناء هذه البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط.

وتجسد مذكرة التفاهم الموقعة تعاوناً مرحلياً يبدأ بالتركيز على التعليم والتطوير المهني، مع تطلع الطرفين للتوسع مستقبلاً ليشمل تنظيم مؤتمرات مشتركة، وورش عمل، وندوات، وغيرها من الأنشطة المتبادلة مع نضوج هذه الشراكة.

يُذكر أن جميع البرامج الدراسية المقدمة ستحظى بموافقة كاملة من السلطات الصحية المختصة، كما أن باب القبول مفتوح الآن لدفعة العام الدراسي 2026 - 2027 مع توفر أكثر من 50 برنامجاً، وتقديم الطلبات للمجموعة الأولى مفتوح قبل موعد التحاق سبتمبر - أكتوبر 2026، ولمزيد من التفاصيل بالإمكان زيارة الموقع www.gmu.ac.ae.