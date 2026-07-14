طفلة تستعيد النمو الطبيعي في مستشفى سلمى

قال الدكتور علي رشوان علي زلط، اختصاصي طب الأطفال في مستشفى سلمى لإعادة التأهيل التابعة لـ«صحة»: «إن المستشفى استطاع خلال خطة تأهيلية متعددة التخصصات أن يعيد للطفلة اليازية وضعها الطبيعي.

والتي ولدت مبكراً جداً، وكانت تحتاج إلى دعم طبي طويل شمل المساعدة على التنفس والتغذية، حيث تعيش حياتها بصورة طبيعية، وتنمو بصورة أكثر استقراراً.

وتعكس رحلتها أهمية التدخل المبكر والرعاية التأهيلية المنسقة للأطفال المبتسرين (الخُدّج) الذين يولدون مبكراً ويواجهون تحديات طبية معقدة».

وقالت روزانا بيلايو، أخصائية العلاج الطبيعي : «ركز العلاج الطبيعي المبكر على دعم التطور الحركي بما يتناسب مع عمر اليازية، إلى جانب تحسين الثبات الوضعي والاستجابة الحركية العامة».