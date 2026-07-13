«الإمارات للأمراض الجلدية» و«ليو فارما» تعززان الوعي بالأكزيما

وقّعت جمعية الإمارات للأمراض الجلدية مذكرة تفاهم مع شركة «ليو فارما» المتخصصة في طب الأمراض الجلدية، بهدف رفع الوعي بالأكزيما المزمنة في اليدين، وتعزيز الكشف المبكر عنها، ودعم أساليب التشخيص والإدارة العلاجية للمرضى في دولة الإمارات.

وتتضمن الاتفاقية تطوير مبادرات توعوية تستهدف المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وتسهم في التعريف بأعراض المرض وطرق التعامل معه، بما يدعم تحسين جودة الرعاية والحد من تأثيراته الصحية والنفسية والاجتماعية.

وجاء توقيع المذكرة خلال افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لشركة «ليو فارما» في مدينة إكسبو دبي، الذي يمثل مركزاً لقيادة أعمال الشركة في الأسواق الناشئة، ويعزز تعاونها مع الجهات الصحية والأطباء في المنطقة.

وقال فريدريك كيير، نائب الرئيس التنفيذي لقسم العمليات الدولية في «ليو فارما»، إن الأكزيما المزمنة في اليدين لا تؤثر في صحة المرضى الجسدية فقط، بل تمتد آثارها إلى حياتهم النفسية والاجتماعية والمهنية، مؤكداً أهمية تعزيز التشخيص المبكر وتطوير طرق التعامل مع المرض من خلال التعاون بين المؤسسات الصحية والخبرات المتخصصة.

وتُعد الأكزيما المزمنة في اليدين من الأمراض الجلدية الشائعة، حيث تصيب نحو شخص من كل 20 شخصاً عالمياً، وتتسبب في أعراض تشمل الحكة والألم والاحمرار وتشقق الجلد، وقد تؤثر في قدرة المصابين على ممارسة أعمالهم وجودة حياتهم اليومية.