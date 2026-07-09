أبوظبي تطلق مركزاً للتميز في رعاية الأمراض النادرة

وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، و«أسترازينيكا»، و«بيور هيلث» مذكرة تفاهم خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، في مدينة سان دييغو الأمريكية، لإطلاق مركز التميز للأمراض النادرة في أبوظبي.

ويهدف المركز إلى أن يكون منصة متخصصة للتشخيص والعلاج والمتابعة والبحث العلمي والتعليم ورعاية المرضى، مع التركيز على الاضطرابات النادرة المرتبطة بالأيض وأمراض الكلى والدم، من خلال توحيد جهود الأطباء والباحثين وشركاء المنظومة الصحية، لتطوير نموذج متكامل لرعاية الأمراض النادرة في المنطقة.

كما يسعى المركز إلى تعزيز الاكتشاف المبكر للأمراض النادرة وتشخيصها وعلاجها، ودعم البحث العلمي والتجارب السريرية، وتحويل الابتكارات الطبية إلى حلول ملموسة، تسهم في تحسين جودة حياة المرضى، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لعلوم الحياة والابتكار الطبي.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: «تجمع دائرة الصحة – أبوظبي شراكة استراتيجية راسخة مع كلٍ من أسترازينيكا وبيور هيلث، ويسعدنا اليوم تفعيل مركز التميز للأمراض النادرة بالشراكة معهما.

ومن خلال الاستفادة من منظومة أبوظبي المتكاملة للرعاية الصحية وعلوم الحياة، ستسهم هذه الشراكة في تسريع الابتكار في مجالات الاكتشاف المبكر للأمراض النادرة وتشخيصها وعلاجها، والارتقاء برعاية المرضى، وتعزيز منظومة علوم الحياة الذكية في أبوظبي».