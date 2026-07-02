إطلاق برنامج لتعزيز قدرات التمريض والقبالة

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة التمريض، برنامج «MentorEdge» لتدريب الموجهين المهنيين لكوادر التمريض والقبالة.

وذلك على مدار يومين في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المؤسسة الاستراتيجية الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية القوى العاملة الصحية.

حيث يستهدف البرنامج تدريب 110 موجهين مهنيين من كوادر التمريض والقبالة في منشآت المؤسسة بحلول نهاية العام، منهم 50 % من الكوادر المواطنة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن البرنامج يجسد التزام المؤسسة بتطوير منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات الصحية.

كما أكدت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في المؤسسة، أن البرنامج يمثل استثماراً استراتيجياً مستداماً في تعزيز ثقافة التوجيه والإرشاد المهني داخل بيئات العمل الصحية، بما يضمن توفير الدعم الممنهج لكوادر التمريض والقبالة في مختلف مراحل تطورها الوظيفي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مضيفة:

«يحقق هذا البرنامج أثراً مضاعفاً، إذ من المتوقع أن يقدم كل موجه مدرَّب الإرشاد لـ 5 إلى 10 من الكادر التمريضي خلال مسيرته، ما يتيح توفير التوجيه في مجالات متعددة لأكثر من 1000 ممرض وممرضة في السنوات المقبلة».