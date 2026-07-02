تعاون لرعاية حالات الأورام والأمراض النادرة

وقّعت جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، المتخصصة في أبحاث الأدوية الحيوية المبتكرة، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي المخصصة لتلقي المساهمات المجتمعية، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تسهيل وصول مرضى الأورام والأمراض النادرة من الفئات الأكثر حاجة إلى الحلول المبتكرة والعلاجات الحديثة، وذلك في إطار تكاملي مع منظومة الضمان الصحي.

وأكد عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن التعاون مع «فارماج» يشكل خطوة استراتيجية نوعية نحو ترسيخ منظومة رعاية صحية مستدامة ومتكاملة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة في أبوظبي، بما يعكس التزامنا بالاستجابة لدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، لا سيما في القطاع الصحي.

وأوضح محمد عبدالله العوضي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم تمويل النظام الصحي في دائرة الصحة – أبوظبي، أن التعاون بين هيئة المساهمات المجتمعية –معاً و«فارماج» يسهم في دعم مهمتنا في ضمان سهولة وصول أفراد المجتمع لأعلى مستويات الرعاية الصحية وتسريع وتيرة الابتكار والأبحاث في قطاع الرعاية الصحية ودعم الكشف المبكر وعلاج الأمراض النادرة.

وقال سامح الفنجري، رئيس مجلس إدارة جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، إن الجمعية، بوصفها ممثلاً للشركات الدوائية المعنية بتطوير علاجات حديثة، ملتزمة بالشراكة مع الجهات الصحية والاجتماعية في أبوظبي لمواصلة ضمان تمتع المرضى بالعلاج والرعاية متى ما احتاجوا إلى ذلك.