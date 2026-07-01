البورد الإماراتي لبرنامجين في «الإمارات الصحية»

حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على الاعتماد البرامجي من البورد الإماراتي لبرنامج الزمالة الإكلينيكية في الطب النفسي عند الأطفال والمراهقين وبرنامج الإقامة في اختصاص الصحة النفسية بمجال التمريض، بعد استيفائهما جميع المعايير الأكاديمية والتدريبية والإكلينيكية من المعهد الوطني للتخصصات الصحية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اعتماد البرنامجين يعكس نجاح المؤسسة في بناء منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات الصحية الوطنية وفق نهج استراتيجي يرتكز على الاستثمار المستدام في رأس المال البشري، باعتباره أحد الممكنات الرئيسة لاستدامة القطاع الصحي وتعزيز جاهزيته المستقبلية.

موضحاً أن المؤسسة تواصل توجيه استثماراتها نحو البرامج التخصصية ذات الأولوية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في ترسيخ نموذج صحي متقدم قائم على المعرفة والابتكار، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل الرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع بكفاءة واقتدار.

وأكدت الدكتورة ليلى عمران تريم، رئيس قسم التعليم الطبي في مركز التدريب والتطوير التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الإنجاز يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة المؤسسة نحو ترسيخ منظومة متكاملة للتعليم الصحي التخصصي.

ويعكس التزامها بتطوير برامج تدريبية معتمدة وفق أعلى المعايير الوطنية والعالمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك الكفاءات العلمية والسريرية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي، وتعزيز جاهزية خدمات الصحة النفسية باعتبارها أحد المحاور الرئيسة في منظومة الرعاية الصحية المستقبلية.

ويكتسب هذا الإنجاز بعداً وطنياً إضافياً، إذ تدار هذه البرامج بقيادات إماراتية متخصصة، حيث تتولى حصة عبد القادر إبراهيم، مساعد المدير للشؤون التمريضية في مستشفى الأمل للصحة النفسية، إدارة برنامج الإقامة في اختصاص الصحة النفسية بمجال التمريض.

كما يقود الدكتور مشعل سلطان، استشاري الطب النفسي عند الأطفال والمراهقين في مستشفى الأمل للصحة النفسية، برنامج الزمالة الإكلينيكية في اختصاص الطب النفسي عند الأطفال والمراهقين.

والذي يعد من البرامج التخصصية الدقيقة الهادفة إلى إعداد أطباء قادرين على تلبية احتياجات هذه الفئة العمرية من خدمات الصحة النفسية في دولة الإمارات.

ويأتي اعتماد البرنامجين بعد نجاح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في استيفاء منظومة متكاملة من المعايير التي تشمل جودة المحتوى الأكاديمي، وكفاءة البيئة التدريبية، والتميز في الممارسة الإكلينيكية، وفعالية أنظمة الحوكمة.