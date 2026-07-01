البورد الإماراتي لبرنامجين في «الإمارات الصحية»

موضحاً أن المؤسسة تواصل توجيه استثماراتها نحو البرامج التخصصية ذات الأولوية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في ترسيخ نموذج صحي متقدم قائم على المعرفة والابتكار، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل الرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع بكفاءة واقتدار.
ويعكس التزامها بتطوير برامج تدريبية معتمدة وفق أعلى المعايير الوطنية والعالمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك الكفاءات العلمية والسريرية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي، وتعزيز جاهزية خدمات الصحة النفسية باعتبارها أحد المحاور الرئيسة في منظومة الرعاية الصحية المستقبلية.
ويكتسب هذا الإنجاز بعداً وطنياً إضافياً، إذ تدار هذه البرامج بقيادات إماراتية متخصصة، حيث تتولى حصة عبد القادر إبراهيم، مساعد المدير للشؤون التمريضية في مستشفى الأمل للصحة النفسية، إدارة برنامج الإقامة في اختصاص الصحة النفسية بمجال التمريض.
كما يقود الدكتور مشعل سلطان، استشاري الطب النفسي عند الأطفال والمراهقين في مستشفى الأمل للصحة النفسية، برنامج الزمالة الإكلينيكية في اختصاص الطب النفسي عند الأطفال والمراهقين.
والذي يعد من البرامج التخصصية الدقيقة الهادفة إلى إعداد أطباء قادرين على تلبية احتياجات هذه الفئة العمرية من خدمات الصحة النفسية في دولة الإمارات.
ويأتي اعتماد البرنامجين بعد نجاح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في استيفاء منظومة متكاملة من المعايير التي تشمل جودة المحتوى الأكاديمي، وكفاءة البيئة التدريبية، والتميز في الممارسة الإكلينيكية، وفعالية أنظمة الحوكمة.