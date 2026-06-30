تعاون «غلايد» و«الصحة العالمية» للقضاء على الأمراض السارية في شرق المتوسط

وقّع المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية غلايد (GLIDE)، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة، اتفاقية شراكة استراتيجية، تستهدف تسريع وتيرة القضاء على الأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها في مختلف أنحاء إقليم شرق المتوسط، عبر توحيد الجهود التقنية والبحثية والتمويلية، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة العامة، فيما جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مكتب منظمة الصحة العالمية بجنيف.

وتهدف الشراكة إلى تطوير نظم الترصد المتكامل للأمراض، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في الصحة العامة، عبر بناء القدرات الوطنية في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

كما تدعم المبادرة الجديدة للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن القضاء على الأمراض المتعددة، لتسريع القضاء على الأمراض السارية، مع التركيز في مرحلتها الأولى على 14 مرضاً تمثل عبئاً صحياً كبيراً، وتتيح فرصاً لتنفيذ تدخلات متكاملة.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز وظائف النظام الصحي المشتركة، وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة، وتطوير آليات الرصد المنسق عبر البرامج المختلفة، مع الحفاظ على الغايات والمؤشرات ومسارات التحقق الخاصة بكل مرض على حدة.