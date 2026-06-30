تأسيس نموذج صحي لعلاج السمنة بالذكاء الاصطناعي

وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة وشركة «إيلي ليلي» مذكرة تفاهم خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 الذي يُقام في سان دييغو بالولايات المتحدة، بهدف تعزيز علاجات السمنة ومرض الزهايمر باعتبارهما اثنين من أكثر التحديات الصحية إلحاحاً في المنطقة.

ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، سيعمل الطرفان على دراسة تأسيس نموذج رعاية صحية لعلاج السمنة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مركز تميز عالمي المستوى لمرض الزهايمر في أبوظبي.

ويجمع هذا التعاون بين الخبرة العلاجية الكبيرة لشركة «ليلي» وريادتها في الأدوية التحويلية، وبين البيانات السكانية الدقيقة والبنية الصحية المتقدمة في أبوظبي، بما يدعم رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لعلوم الحياة والابتكار.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المنّاعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي:

«نجحت أبوظبي في بناء واحد من أكثر النظم الصحية تقدماً في العالم في مجال الطب الدقيق، مستندة إلى برامج جينومية واسعة النطاق على مستوى السكان، وبيانات صحية متقدمة، وتميز سريري راسخ. ويعزز هذا التعاون مع شركة ليلي قدرتنا على توظيف هذه الإمكانات لتطوير أساليب أكثر تخصيصاً في التعامل مع السمنة ومرض الزهايمر».