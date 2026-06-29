جمعية الإمارات للسرطان تقدم 5.77 ملايين درهم خلال 12 شهراً

600 زيارة للمرضى في إطار الدعم المعنوي والنفسي

كشفت جمعية الإمارات للسرطان أنها قدمت مساعدات مالية للمرضى بلغت قيمتها 5 ملايين درهم و773 ألفاً، استفاد منها 1040 مريضاً من 24 جنسية من المقيمين على أرض الدولة وذلك في فترة 12 شهراً من عامي 2025 و2026.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي للجمعية الذي عقد في قاعة ندوة الثقافة والعلوم دبي، بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين في القطاع الصحي، وممثلين عن الجهات الداعمة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمتطوعين.

وأكد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان على أهمية متابعة الجهود المجتمعية لرفع مستوى الوعي بالكشف المبكر عن أنواع السرطان، وترسيخ هذه الثقافة بهدف التقليل من الإصابات.

مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع لمكافحة السرطان وتوفير الخدمات العلاجية في أفضل مستوياتها.

وأشار الدكتور آدم محمد البلوشي، المدير التنفيذي في الجمعية إلى أن المساعدات المالية للمرضى التي قدمتها الجمعية استفاد منها 1040 فرداً من المقيمين على أرض الدولة من مرضى السرطان. ولفت إلى أن الجمعية عبر فروعها كافة نظمت في الشهور الأخيرة حوالي 600 زيارة لمرضى السرطان في إطار الدعم المعنوي والنفسي.