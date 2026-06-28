أبوظبي تعزز ريادتها الصحية عبر توسعة نوعية في خدمات التأهيل التخصصي

تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للرعاية الصحية المتقدمة، عبر تطوير بنية تحتية طبية متخصصة، تواكب مستهدفات الإمارة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتعزيز السياحة العلاجية، حيث أعلن مستشفى التأهيل التخصصي، التابع لـ«كابيتال هيلث»، وضع حجر الأساس لمشروع توسعة كبرى، تؤهله ليصبح أكبر مستشفى متكامل للتأهيل في الإمارات، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عملياتها التشغيلية بحلول نهاية عام 2028.

وشهد مراسم وضع حجر الأساس الدكتورة فايزة اليافعي المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي، وأبو بكر الخوري الرئيس التنفيذي في أبوظبي كابيتال جروب، وخليفة المزروعي رئيس قسم الاستثمار في أبوظبي كابيتال جروب، والدكتور مشعل القاسمي الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي، ومركز هيلث شيلد الطبي، إلى جانب أعضاء من الإدارة العليا وموظفي المستشفى.

ويجسد المشروع توجهات أبوظبي الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية التخصصية، وتوسيع قدراتها في مجال التأهيل الطبي، من خلال إنشاء منشأة متطورة بجوار المبنى الحالي للمستشفى، تضم خدمات التأهيل الداخلي، والعيادات التخصصية الخارجية، ورعاية العظام والجهاز العضلي الهيكلي، وعلوم الأعصاب، والطب الرياضي، والطب الطبيعي، والتأهيل القلبي، ضمن نموذج رعاية متكامل، يتيح تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية تحت سقف واحد.

وقال أبو بكر الخوري، إن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يؤدي دوراً محورياً في تعزيز عمق المنظومة الصحية ومرونتها وجاهزيتها للمستقبل، مؤكداً أن توسعة مستشفى التأهيل التخصصي، تعكس الثقة برؤية أبوظبي في مجال الرعاية الصحية التخصصية، والالتزام بدعم المؤسسات القادرة على ترسيخ التميز، والإبقاء على خدمات الرعاية المعقدة داخل دولة الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة للمرضى والمجتمع.

ومن المتوقع إنجاز أعمال التوسعة وبدء تشغيلها بحلول نهاية عام 2028، لترفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى أكثر من 230 سريراً للتأهيل الداخلي، وأكثر من 30 عيادة وغرفة علاج خارجية، ونحو 12 صالة تأهيل في صالة بيت القدرة الرياضية، ليصبح أكبر مستشفى متكامل للتأهيل في الإمارات، ويضم أكبر عدد من أسرّة التأهيل الداخلي، وعيادات التأهيل الخارجية، وصالات التأهيل تحت سقف واحد على مستوى الدولة.