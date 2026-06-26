«الصحة» تدعم جاهزية المنشآت الطبية في الفجيرة

استقبل الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وفداً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، خلال زيارة ميدانية إلى مستشفى الشرق دبا الفجيرة، بحضور الدكتور محمود الرفاعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الشرق للرعاية الصحية.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الوزارة لتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى والمتعاملين، ودعم استدامة المنظومة الصحية، وفق أعلى المعايير الوطنية والعالمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ نموذج صحي متكامل، يعزز صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم.

واطلع الوفد على مستوى الجاهزية التشغيلية للمستشفى، والخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات الصحية، والقدرات المؤسسية والبنية التحتية الداعمة لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية، كما استعرض المبادرات التطويرية في المستشفى، وآليات التنسيق والتكامل بين الفرق الطبية والإدارية، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويرتقي بتجربة المتعاملين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

اجتماع

وشهدت الزيارة اجتماعاً موسعاً مع إدارة المستشفى والكوادر المختصة، جرى خلاله استعراض فرص تطوير الخدمات الصحية، ومناقشة المبادرات الداعمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب بحث سبل الارتقاء بالخدمات المرتبطة بالتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات الحيوية، وترسيخ ثقافة العطاء الإنساني.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري: إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل تنفيذ الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية في مختلف إمارات الدولة، بهدف دعم التميز المؤسسي، وتعزيز الجاهزية الصحية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.

وأكد أن الجاهزية الصحية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات، وتحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء في القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يدعم استمرارية الخدمات الصحية، ويعزز جودة الحياة وصحة المجتمع، ويرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في الجاهزية الصحية وجودة الرعاية والخدمات الصحية المتقدمة.