«الإمارات للخدمات الصحية» تنظّم هاكاثون الابتكار

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات «هاكاثون الابتكار» بحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، ويأتي تنظيم الفعالية في إطار تعزيز ممارسات الابتكار في القطاع الصحي المحلي، حيث حظيت بمشاركة واسعة من المتخصصين في الرعاية الصحية والتقنيين والمبتكرين لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في معالجة تحديات الرعاية الصحية.

وتهدف الفعالية التي استمرت على مدار ثلاثة أيام إلى تطوير وتحقيق أهداف القطاع الصحي في الدولة، ودعم الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ومئوية الإمارات 2071، والتي تؤكد أهمية تعزيز أنظمة الرعاية الصحية المستدامة والمبتكرة، من خلال بحث أدوات وتقنيات وأساليب جديدة تعمل على تحسين رعاية المرضى وتبسيط عمليات الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة سارة علي الشايع، مدير إدارة البيانات والإحصاء في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن «هاكاثون الابتكار» يمثل محطة بارزة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها المؤسسة نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية، كما تجسّد الفعالية التزام المؤسسة بتمكين المواهب الشابة والخبراء واستثمار قدراتهم، وتوجيه طاقاتهم نحو تنفيذ أفكار وتقنيات جديدة .