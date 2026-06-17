ثاني الزيودي: مجموعة ثومبي تلعب دوراً محورياً في الرعاية الصحية

استقبلت مدينة ثومبي الطبية في عجمان، - أحد أكبر المراكز المتكاملة للتعليم الطبي والرعاية الصحية والبحث العلمي في المنطقة -، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومهدت الزيارة لفتح آفاق الحوار حول التكامل بين أجندة التجارة الوطنية والعمل الأكاديمي والبحثي والخدمي الذي تضطلع به المدينة.

وكان في استقبال معالي الوزير، الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، وأكبر محيي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية بالمجموعة، إلى جانب عدد من المديرين والقياديين والأكاديميين.

وخلال الزيارة، أجرى معالي الوزير جولة في مرافق جامعة الخليج الطبية ومرافقها، الجامعة الطبية الخاصة الأكبر والأولى من نوعها في المنطقة، كما شملت الجولة مستشفيات «ثومبي» الأكاديمية. واطّلع معاليه عن كثب على تكامل العملية التعليمية ورعاية المرضى والبحث العلمي تحت سقف واحد، واستمع لشرح حول مسيرة تطور المؤسسة التي انطلقت من كلية واحدة عام 1998 لتصبح اليوم وجهة تستقطب طلاباً من أكثر من 111 دولة.

وعقب الجولة، التقى معالي الوزير بالدكتور ثومبي محيي الدين في مكتبه بمستشفى ثومبي الجامعي بمدينة ثومبي الطبية، حيث تركز النقاش على دور مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية الخاصة في تعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات، والنهوض بالبحوث الطبية وعلوم الحياة، ودعم طموح الدولة في تبوؤ مكانة عالمية كوجهة رائدة للمواهب والاستثمارات. واختُتمت الزيارة بتقديم هدية تذكارية لمعاليه والتقاط صورة جماعية مع قيادات وفريق عمل مجموعة ثومبي.

وتعد المنظومة التي تتبناها مجموعة مجموعة ثومبي في تدريب الكوادر الصحية وإدارة برامج البحث العلمي في الطب الدقيق وصحة السكان جزءاً لا يتجزأ من الرؤية الوطنية، وتؤكد إيماناً مشتركاً بأن الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي ليست قطاعات منفصلة، بل ركائز أساسية للتجارة والاستثمار.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «ترتكز مسيرة دولة الإمارات على الطموح، وما تتمتع به مؤسساتها من كفاءة وجودة عبر مختلف القطاعات. وتواصل مجموعة ثومبي أداء دور محوري في دعم منظومة الرعاية الصحية في الدولة من خلال تقديم خدمات بمعايير عالمية، إلى جانب إسهامها في تعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي متقدم في مجالات التعليم الطبي والبحوث السريرية».

وأضاف معاليه: «تُجسّد مدينة ثومبي الطبية نموذجاً متكاملاً لهذا الالتزام الراسخ بالتميز في الرعاية الصحية، كما تنسجم مخرجاتها وإنجازاتها بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تضع ضمن أولوياتها الارتقاء بموقع الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية، بما يدعم توجهاتنا الوطنية نحو ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي موثوق في مجالات الشراكات الصحية والابتكار والتعاون».

من جانبه قال الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: «إنه لشرف عظيم أن نرحب بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في مدينة ثومبي الطبية.

عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية عام 1998، كان هدفنا بناء صرح يخدم دولة الإمارات العربية المتحدة لأجيال قادمة. وتؤكد هذه الزيارة أن العمل على إعداد الكوادر الطبية والاستثمار في البحوث الصحية جزء لا يتجزأ من مسيرة الدولة الاقتصادية الشاملة. ونحن ممتنون لثقة الحكومة المستمرة في القطاع الخاص، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الإسهامات لهذا الوطن الذي نفخر بالانتماء إليه».