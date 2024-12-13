150 خبيراً ومستثمراً في مؤتمر يبحث خدمات الرعاية الصحية

أكد المؤتمر الطبي «ثورة الميكروبيوم والجينوم» الذي نظمته الهلال للمشاريع الناشئة في دبي بمشاركة 150 خبيراً ومستثمراً وواضع سياسات أهمية النهوض بخدمات الرعاية الصحية الشخصية من خلال استكشاف التطبيقات المتقدمة لعلم الميكروبيوم والجينوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأمراض المزمنة وإطالة العمر الصحي وإعادة صياغة أسس ممارسات الرعاية الصحية على نطاق عالمي.

وأكد الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، ضرورة تمكين سائر الفئات والمجتمعات من الوصول إلى الابتكارات الحديثة في مجال الرعاية الصحية.

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في الهلال للمشاريع، إن الابتكارات في مجال الرعاية الصحية تزدهر عند التقاء العلم والتعاون، ويعكس هذا المؤتمر التزامنا الراسخ بتحويل الأبحاث الرائدة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمعات حول العالم. وأشار الدكتور روب نايت، المدير المؤسس لمركز ابتكار الميكروبيوم بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو إلى الدور الحيوي لتنوع الميكروبيوم في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.