جمعية الإمارات للسرطان تنظم جولة سياحية للمرضى والمتعافين إلى متحف العين

نظمت جمعية الإمارات للسرطان جولة سياحية إلى متحف العين ضمت عدداً من المرضى والمتعافين بمشاركة الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان وأعضاء من الجمعية.

وأكد الدكتور آدم البلوشي، المدير التنفيذي للجمعية، أن هذه الزيارة إلى أروقة متحف العين تأتي في إطار سياحة العافية والاستشفاء الثقافي للمرضى والمتعافين، وبالتالي تعزيز الدعم النفسي والمعنوي لهم ودمجهم في الأجواء التراثية والتاريخية.

مشيراً إلى أنهم شاركوا خلال زيارة المتحف في ورشة عمل تفاعلية فنية تحت عنوان «أصداء الواحة»، حيث استوحيت فكرة الورشة من جمال الواحات والطبيعة الخلابة في مدينة العين، حيث استمتع المشاركون بتجربة إبداعية عبر طباعة أوراق الأشجار والنباتات على الطين وتحويلها إلى ميداليات تذكارية مميزة من صنع أيديهم، ما أضفى جواً من البهجة والإيجابية.

وشكر البلوشي إدارة متحف العين وفريق العمل على الاستقبال والحفاوة للمرضى والمتعافين وخص بالذكر شيخة البلوشي وعلياء الجابر ووديمة العامري وسارة النعيمي وسلامة الزرعوني، إضافة إلى أعضاء جمعية الإمارات للسرطان، ليلى الخيلي والدكتورة إيمان زيتون ومجدي راشد ومحمد عوض على التنظيم والمتابعة.