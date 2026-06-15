«الإمارات الصحية» تنظم برنامجاً لتطوير كوادر التمريض

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة التمريض، برنامجاً تدريبياً بعنوان «قياس وتقييم فاعلية التدريب» في مركز التدريب والتطوير التابع لها، بالتعاون مع مركز التعليم الطبي في جامعة الشارقة.

وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة التعليم الصحي وتطوير كفاءات الكوادر التمريضية في مختلف منشآتها الصحية. يستهدف البرنامج تدريب 54 من ممرضي التوجيه الإكلينيكي في منشآت المؤسسة عبر ورشتي عمل تفاعليتين خلال شهر يونيو، بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات المتقدمة في مجال قياس أثر البرامج التعليمية والتدريبية وتقييم فاعليتها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن جهود ضمان التطبيق الأمثل لنموذج التطوير المهني لكوادر التمريض والقبالة الحاصل على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد والسياحة، بما يجسد التزام المؤسسة بتطوير منظومة تعليم سريري متقدمة تستند إلى منهجيات علمية ومعايير عالمية تسهم في رفع كفاءة الكوادر التمريضية والقابلات وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

مشيرة إلى أن الاستثمار في تطوير قدرات ممرضي التوجيه الإكلينيكي يمثل ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتميز المهني داخل المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة.

وأضافت أن الشراكة مع مركز التعليم الطبي في جامعة الشارقة تعكس توجه المؤسسة نحو توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والمعرفي بما يدعم تطوير رأس المال البشري الصحي ويعزز ممارسات التعليم القائم على الأدلة والبيانات.

ويركز البرنامج على مجموعة من المحاور المتخصصة لتعزيز مهارات ممرضي التوجيه الإكلينيكي، والتي تشمل تصميم البرامج التدريبية ونماذج التقييم، إلى جانب تصميم أدوات التقييم وترسيخ مفاهيم العائد على الاستثمار (ROI) والأبعاد المالية المرتبطة ببرامج التدريب الصحي، فضلاً عن تحليل البيانات وتفسير النتائج لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة في مجال التعليم الصحي.

ويسهم برنامج «قياس وتقييم فاعلية التدريب» في دعم توحيد ممارسات التعليم السريري ضمن منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وتحقيق التحسين المستمر، إلى جانب ترسيخ مفاهيم التطوير المهني المستدام وتعزيز التميز في رعاية المرضى من خلال تدريب فعال قائم على البيانات والمؤشرات القابلة للقياس، بما يواكب توجهات المؤسسة في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.