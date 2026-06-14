جهاز جديد لعلاج الألم المزمن من دون جراحة

طوّر فريق من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جهازاً طبياً صغيراً قابلاً للحقن يقدّم نهجاً جديداً لعلاج الألم المزمن واضطرابات الحركة من خلال التحكم في نشاط الأعصاب بدقة دون الحاجة إلى جراحة أو بطاريات أو أسلاك، ما يوفر طريقة أبسط وتدخلاً جراحياً أقل في علاج الحالات العصبية.

وبفضل صغر حجمه الذي يبلغ حجم بذرة صغيرة، يمكن حقن الجهاز في الجسم بإبرة عادية بالقرب من العصب المستهدف، حيث يصدر إشارات كهربائية وفق المواصفات المرغوبة والتي تؤثر في نشاط العصب.

يتم التحكم في الإشارات الكهربائية التي يرسلها الجهاز لاسلكياً من خارج الجسم، ما يسمح للأطباء أو المرضى بضبط نشاطه في وقت الحاجة.

يقدّم هذا البحث الذي نُشر في دورية «ساينس أدفانسز» بديلاً يجمع بين الدقة في استهداف العصب المرغوب فيه والحد الأدنى من التدخل الجراحي.

وقال الأستاذ المساعد في الهندسة الحيوية بجامعة نيويورك أبوظبي وكلية تاندون في جامعة نيويورك والمؤلف الرئيس خليل رمادي: «يمثل هذا العمل تحولاً في كيفية تعاملنا مع الحالات المتعلقة بالأعصاب.

فبهذا الجهاز الذي يمكن حقنه، نتفادى عملية الزرع لنجعل هذه العلاجات أبسط وأكثر أماناً وأكثر سهولة، مع الحفاظ على التحكم الدقيق في نشاط الأعصاب».