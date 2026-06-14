الإمارات مركز إقليمي للصناعات الدوائية

سعيد الهاجري: بلادنا بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق تضم 2.5 مليار نسمة

ترأس معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، وفداً من المسؤولين التنفيذيين في زيارة إلى دولة نيوزيلندا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في قطاع الصناعات الدوائية، وبحث فرص تطوير الشراكات، وتوسيع آفاق التعاون والاستثمار مع عدد من الجهات والشركات المتخصصة.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً إقليمياً متقدماً للصناعات الدوائية، وبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق تضم نحو 2.5 مليار نسمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وشبكاتها اللوجستية العالمية، واتفاقياتها الاقتصادية الشاملة.

وعقد معاليه اجتماعين في مقر غرفة تجارة أوكلاند في نيوزيلندا، مع ممثلي شركتي «Douglas Pharmaceuticals»، و«AFT Pharmaceuticals» النيوزيلنديتين، بحضور نيكول روبرتون، مديرة إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واستعرض معالي الهاجري ملامح منظومة الصناعات الدوائية في الدولة، موضحاً أن أهمية الإمارات لا تقتصر على حجم سوقها المحلي، بل تمتد إلى دورها كمركز إقليمي للتوزيع وإعادة التصدير، وإدارة العمليات الإقليمية لشركات الأدوية العالمية، مستندة إلى منظومة متكاملة، تضم بنية تحتية متقدمة للنقل والخدمات اللوجستية وشبكات ربط جوي واسعة، إلى جانب الدور المحوري للموانئ الإماراتية في دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد على مستوى المنطقة.

35 اتفاقية

وأشار إلى أن دولة الإمارات أبرمت نحو 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة «CEPA»، مع العديد من دول العالم، بما يوفر مزايا تنافسية للشركات العاملة من داخل الدولة، ويسهم في تسهيل نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرتها على التوسع الإقليمي والدولي.

وفي ما يتعلق بالبيئة التنظيمية، أوضح معاليه أن مؤسسة الإمارات للدواء تتبنى نهجاً داعماً للاستثمار والابتكار، من خلال توفير وضوح واستقرار في سياسات تسعير المنتجات الدوائية، بما يمنح المستثمرين رؤية طويلة الأمد، تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بثقة.

ولفت إلى تنامي الاستثمارات العالمية في مجالات البحث والتطوير الدوائي داخل الدولة، مستشهداً بتوسع عدد من الشركات العالمية الكبرى في أنشطتها البحثية والإقليمية، انطلاقاً من الإمارات، مثل «Eli Lilly»، و«Novo Nordisk»، باعتبارها مركزاً لخدمة الأسواق المحيطة.

87 دولة

وخلال اجتماعه مع ممثلي «AFT Pharmaceuticals»، استعرض الدكتور هارتلي أتكينسون الرئيس التنفيذي للشركة، مسيرة نموها التي تسوق منتجاتها في 87 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل إحدى الأسواق المهمة للشركة في المنطقة.

وأشاد أتكينسون بالبيئة التنظيمية الإماراتية، مؤكداً أنها تتميز بالوضوح والشفافية وسهولة الإجراءات، بما يسهم في تسهيل عمليات تسجيل الأدوية، وتوسع الشركات العالمية في السوق.

كما استعرض عدداً من المشاريع البحثية والتطويرية التي تعمل عليها الشركة، بما في ذلك تطوير علاجات مبتكرة، تستهدف احتياجات علاجية غير ملباة، ومشروعات لعلاج بعض الأمراض النادرة، إضافة إلى تطوير علاج وريدي للحديد، يتمتع بدرجة أمان أعلى، ويسمح بإعطاء الجرعة العلاجية الكاملة في جلسة واحدة، فضلاً عن برنامج لتطوير أدوية قابلة للتخزين والنقل، دون الحاجة إلى التبريد.

وفي اجتماعه مع شركة «Douglas Pharmaceuticals»، استعرض ممثلو الشركة أعمالها ومنشآتها المتخصصة في البحث والتطوير والتصنيع، والتي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 55 سوقاً حول العالم، إضافة إلى خبراتها المتقدمة في تصنيع الكبسولات الجيلاتينية الرخوة.

كما تناول الاجتماع مشروعاً بحثياً لتطوير علاج للاكتئاب المقاوم للعلاج، باستخدام تركيبة دوائية مطورة، ذات إطلاق ممتد، اجتازت المرحلة السريرية الثانية بنجاح، فيما تواصل الشركة دراسة فرص التمويل والشراكات الاستراتيجية، لاستكمال مراحل التطوير اللاحقة.