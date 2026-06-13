65 خبيراً يناقشون مستقبل طب الجهاز الهضمي في دبي

انطلقت، أمس في دبي، فعاليات أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026، أحد أبرز التجمعات العلمية المتخصصة في المنطقة في مجال صحة الجهاز الهضمي وطب أمراض الجهاز الهضمي وتعزيز التعاون السريري متعدد التخصصات، وتم افتتاح المؤتمر بحضور معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي وعدد من الشخصيات الرسمية في الدولة والذي قام بجولة في المعرض.

ويشارك في الحدث نخبة من الخبراء والأطباء والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التبادل العلمي، وتطوير التعليم الطبي العملي، واستعراض أحدث الابتكارات والتطورات في مجال طب الجهاز الهضمي.

ويقام أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026 يومي 12 و13 يونيو في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بمشاركة أكثر من 600 من المتخصصين في الرعاية الصحية والأطباء والباحثين وخبراء القطاع وممثلي الجهات المشاركة من 14 دولة، في تأكيد على المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية للتعاون العلمي والابتكار الطبي والتعليم الصحي واستضافة المؤتمرات الطبية الدولية المتخصصة ما يعكس مكانته كمنصة إقليمية رائدة تدعم الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، وتسهم في تطوير التعليم السريري المتقدم والحوار العلمي في قطاع الرعاية الصحية للجهاز الهضمي الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

ويجمع أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026 أكثر من 65 متحدثاً و30 شركة مشاركة، إلى جانب أربع جلسات علمية وثلاث ورش عمل متخصصة، بهدف تعزيز الممارسات السريرية، وتبادل الخبرات العلمية، ودعم التعاون متعدد التخصصات في مختلف مجالات الرعاية الصحية المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي.

وركزت النقاشات الافتتاحية على الأهمية المتزايدة للنهج المتكامل في رعاية أمراض الجهاز الهضمي، والتعليم العملي في تحسين نتائج الرعاية الصحية في مجالات أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ومناظير الجهاز الهضمي، وإدارة الأمراض المرتبطة به.

وقال الدكتور علي الفزاري، رئيس المؤتمر الدولي لأسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026: «إن أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي يعنى بالارتقاء بالرعاية الصحية لأمراض الجهاز الهضمي من خلال التعليم الطبي القائم على الأدلة العلمية، وتعزيز التعاون متعدد التخصصات، وتبادل الخبرات السريرية العملية، مؤكداً دوره كمنصة استثنائية ورائدة في هذا المجال، وتعكس دورة هذا العام الأهمية المتزايدة لجمع المتخصصين من مختلف المجالات الطبية لمواجهة التحديات الصحية المتجددة ودعم تحسين نتائج الرعاية المقدمة للمرضى عالمياً».

بدوره قال الدكتور مازن الجابري، الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي لأسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026: «إن التطور المتسارع في طب الجهاز الهضمي يتطلب تعزيز التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يدعم تحسين الممارسات السريرية المبنية على الأدلة، ويرفع من كفاءة التشخيص والعلاج، ويسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يتضمن البرنامج العلمي أربع جلسات رئيسية تستعرض أبرز التطورات في رعاية أمراض الجهاز الهضمي والممارسة السريرية الحديثة، بما في ذلك إدارة الحالات المعقدة مثل متلازمة القولون العصبي ومرض الارتجاع المعدي المريئي، ودور الميكروبيوم، والتقنيات المتقدمة مثل EUS وERCP.

كما يناقش البرنامج أحدث العلاجات لمرض التهاب الأمعاء وفق الأدلة والخبرة السريرية، مع التركيز على التحديات عبر مختلف المراحل العمرية، إضافة إلى تقنيات التشخيص والعلاجات الموجهة التي تدعم مفهوم الرعاية الدقيقة وتحسن نتائج المرضى».

إلى ذلك يعد إطلاق مبادرة البث المباشر للتنظير الداخلي من أبرز محاور هذا العام، حيث تعرض الإجراءات المتقدمة مباشرة من إيطاليا تحت إشراف الدكتور أليساندرو ريبيتش.

ويتضمن المؤتمر ثلاث ورش عمل تطبيقية لتعزيز المهارات العملية والتفاعل السريري، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون متعدد التخصصات بين مختلف اختصاصات الرعاية الصحية لتحسين نتائج علاج مرضى الجهاز الهضمي، كما يستقطب أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026 نخبة واسعة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد، وجراحي الجهاز الهضمي والقولون، وأطباء الأورام والأشعة وعلم الأمراض، إضافة إلى الكوادر التمريضية والأكاديميين والباحثين والمتدربين والمتخصصين في الرعاية الصحية.