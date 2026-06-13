مستشفى مدينة زايد ينجح في إجراء منظار علاجي معقد لتجنّب الجراحة الكبرى

سلطت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، الضوء على نجاح حالة منظار علاجي معقدة في مستشفى مدينة زايد، حيث تمكن الفريق الطبي من إزالة أنبوب تغذية مدفون بعمق باستخدام تقنيات طفيفة التوغل، ما جنّب مريضاً عالي الخطورة الحاجة إلى جراحة كبرى.

وكان المريض طريح الفراش ولديه فتحة قصبة هوائية، كما كان يعتمد على أنبوب تغذية عبر المعدة PEG منذ خمس سنوات. ومع مرور الوقت، أصبح الأنبوب غير وظيفي بالكامل نتيجة مضاعفة تعرف باسم متلازمة الدعامة المغمورة لأنبوب التغذية، حيث ينغرس الجزء الداخلي من الأنبوب داخل جدار المعدة.

ونظراً لتعقيد الحالة والوضع الصحي للمريض، أشارت تقييمات سابقة إلى احتمال الحاجة إلى إزالة الأنبوب جراحياً عبر فتح البطن. غير أن فريق أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى مدينة زايد التابعة لـ«صحة» تمكن من التعامل مع الحالة من خلال تقنيات منظارية متقدمة.

وعبر ثلاث جلسات منظارية مخطط لها بعناية، أنشأ الفريق نفقاً مخاطياً للوصول إلى الجزء المدفون من أنبوب التغذية وإزالة النظام القديم بأمان. كما جرى تركيب أنبوب تغذية جديد PEG/J بنجاح ودون مضاعفات، بما يدعم الاحتياجات التغذوية المستمرة للمريض مع تجنب مخاطر الجراحة الكبرى.