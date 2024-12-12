500 طبيب وخبير في الكونغرس الأوروبي العربي الطبي

بدأت، أمس، أعمال الكونغرس الأوروبي العربي الطبي (EAMC)، الذي ينظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث، بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، و التعاون مع اتحاد الأطباء العرب في أوروبا والجمعية الطبية الأوروبية وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في مقر زايد العليا ويستمر على مدى 3 أيام بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات الطب، والبحث العلمي، والتكنولوجيا من الدولة ومن أوروبا.

وشهد الحدث مشاركة أكثر من 500 من الأطباء والخبراء، وحضور أكثر من 60 متحدثاً متخصصاً يقدمون خلاصة أبحاثهم وخبراتهم حول أحدث الابتكارات الطبية الحديثة، بالإضافة إلى ذلك يشارك في الكونجرس أكثر من 20 مؤسسة رائدة من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله منصة شاملة للتواصل وتبادل الخبرات.

حضر الجلسة الافتتاحية للكونغرس معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للدراسات، وعبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لإدارة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي، والدكتور فواز حبّال، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، والعديد من الشخصيات البارزة وقادة الفكر في مجالات الصحة والبحث العلمي، الذين شاركوا رؤيتهم حول الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية الشاملة على المستوى العالمي.

وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، إن الكونغرس الأوروبي العربي الطبي يشكل منصة عالمية متميزة لتعزيز التعاون بين القارات، بما يدعم جهودنا في تطوير نظم الرعاية الصحية المستدامة، مضيفاً أنه من خلال الابتكار وتبادل المعرفة، تؤكد الإمارات مكانتها كوجهة رائدة لإيجاد حلول صحية شاملة تُحدث فرقاً على المستوى العالمي.

وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في كلمته إن استضافة المؤسسة لهذا الكونغرس المرموق، تأتي تأكيداً لالتزامهم الراسخ بتعزيز شراكتهم المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير البنية التحتية والمعرفة في مجال الطب والرعاية الاجتماعية لاستعراض أفضل الممارسات وأحدث الأبحاث التي تهدف لتحسين نوعية حياة أصحاب الهمم، ومساعدتهم على الإندماج الفعّال في المجتمع.

وأشارت الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لإدارة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إلى أن تحقيق رعاية صحية عالية الجودة يمثل هدفاً عالمياً مشتركاً.