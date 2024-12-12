«صحة أبوظبي» تدعم 256 مصاباً بالسرطان من المواطنين

نجحت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بتقديم خطط علاجية شخصية إلى 256 مريضاً مصاباً بالسرطان من المواطنين في أبوظبي، وذلك منذ إطلاقها لبرنامج الطب الشخصي الدقيق لعلاج الأورام الأول من نوعه على مستوى المنطقة في شهر أكتوبر من عام 2022.

وفي إطار البرنامج، تم تقديم خطط علاجية ووقائية مخصصة لمجموعة مختارة من مرضى السرطان بمنهجية شخصية تحظى بدعم استشاري ومتخصصي الأمراض الوراثية .

وللحد من مخاطر الإصابة بالأورام، تم من خلال البرنامج وضع خطط شخصية وقائية لـ 207 من أقارب المرضى وأفراد أسرهم والذين أظهرت نتائجهم أنهم يحملون جينات موروثة تزيد فرص تعرضهم لأنواع معينة من السرطانات.

وضمن البرنامج أيضاً، خضع 200 مشارك إضافي بعمر يتراوح بين 25 و50 عاماً تم اختيارهم بشكل عشوائي من برنامج الجينوم الإماراتي.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: «إن المشهد المتطور لقطاع الرعاية الصحية يستدعي تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لمعالجة أكثر الأمراض شيوعاً، وتحسين الخيارات العلاجية للمرضى ومخرجاتها بما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.