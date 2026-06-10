الصيف يهدد ابتسامات الأطفال.. أطباء يحذرون من «موسم التسوس»

دبي – سارة الكواري ومريم العدان

حذّر أطباء أسنان من ارتفاع حالات تسوس الأسنان وآلامها لدى الأطفال خلال الإجازة الصيفية، نتيجة تغير الروتين اليومي، وزيادة استهلاك الحلويات والمشروبات الغنية بالسكر، مقارنة بفترة الدراسة.

وأوضحوا أن السهر وغياب مواعيد النوم المنتظمة، يقللان من متابعة أولياء الأمور للعادات الصحية للأطفال، خصوصاً ما يتعلق بتنظيف الأسنان والحد من السكريات، ما يرفع احتمالية الإصابة بالتسوس ومشكلات الفم المختلفة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد أمين اختصاصي طب الأسنان، أن الزيادة الملحوظة في مراجعات عيادات الأسنان خلال الإجازات، خصوصاً بين الأطفال الذين يعانون من آلام حادة، أو يحتاجون إلى حشوات وعلاجات عاجلة، ترتبط بشكل مباشر بتغير العادات الغذائية واليومية خلال فترة العطلة.

النظام الغذائي وعلاقته بالتسوس

وأوضح أن الإجازة الصيفية غالباً ما تشهد زيادة في تناول الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات السكرية والغازية على مدار اليوم، إلى جانب السهر، وتراجع الالتزام بروتين العناية اليومية بالأسنان.

وأشار إلى أن هذا النمط يعرّض الأسنان لكميات متكررة من السكريات، وفي مقدمها السكروز، وهو أحد أبرز مسببات تسوس الأسنان وتآكل المينا.

وأضاف أن البكتيريا الطبيعية الموجودة في الفم، مثل المكورات العقدية الطافرة، تتغذى على هذه السكريات، وتنتج أحماضاً تؤدي إلى فقدان المعادن من طبقة المينا، ما يسبب التسوس وآلاماً مفاجئة، وقد يتطور الأمر إلى التهاب العصب في بعض الحالات.

ولفت إلى أن اضطراب مواعيد النوم والانشغال بالأنشطة والزيارات العائلية خلال العطلة، يسهمان في إهمال تنظيف الأسنان، إذ ينام كثير من الأطفال بعد تناول الحلويات دون تنظيف أسنانهم، ما يمنح البكتيريا فرصة لإنتاج الأحماض لفترات طويلة أثناء الليل

. كما أن الإفراط في المشروبات الغازية والسكرية، مع قلة شرب الماء، قد يؤدي إلى جفاف الفم، وضعف دور اللعاب في حماية الأسنان.

روتين صحي ضروري

بدورها، أوضحت طبيبة الأسنان الدكتورة إيناس يحيى أن إهمال تنظيف الأسنان خلال الإجازة الصيفية، مع زيادة استهلاك السكريات والحلويات، يؤدي إلى تنشيط البكتيريا، وارتفاع حموضة الفم وتقليل إفراز اللعاب، ما يسرّع من حدوث التسوس، ويؤدي أحياناً إلى روائح غير مستحبة في الفم.

وأضافت أن الالتزام بروتين يومي للعناية بالأسنان، يساعد في الوقاية، موضحة أنه يجب تنظيف الأسنان فور الاستيقاظ، لإزالة طبقة البلاك المتراكمة أثناء الليل.

وكذلك بعد الوجبات للتخلص من بقايا الطعام، إضافة إلى تنظيف الأسنان قبل النوم، باستخدام الفرشاة وخيط الأسنان، للحد من تراكم البكتيريا خلال الليل.

الفترة المسائية الأكثر خطورة

وقال طبيب أسنان الأطفال، الدكتور محمد خالد باعيسى، إن الفترة المسائية تُعد من أكثر الأوقات التي ترتفع فيها مخاطر التسوس لدى الأطفال، نتيجة زيادة تناول الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات السكرية، خصوصاً مع إهمال تنظيف الأسنان قبل النوم.

وأوضح أن استمرار هذا الإهمال، مع الإفراط في السكريات، قد يؤدي إلى تطور التسوس، ووصوله إلى طبقات أعمق من السن، وصولاً إلى العصب، ما قد يستدعي علاج العصب، وفي الحالات المتقدمة، قد ينتهي بخلع السن وفقدانه.

وأشار إلى أن هذه المضاعفات قد تؤثر في صحة الفم ووظائف الأسنان، حتى في الأسنان اللبنية لدى الأطفال، مؤكداً أهمية تعزيز العادات الوقائية والاهتمام اليومي بصحة الفم.

الوقاية خير من العلاج

من جهتها، قالت طبيبة الأسنان الدكتورة إسراء عواد، إن الوقاية من تسوس الأسنان خلال الإجازة ممكنة من خلال مجموعة من العادات البسيطة، أبرزها تقليل تناول الحلويات والمشروبات السكرية بين الوجبات، والحرص على تنظيف الأسنان مرتين يومياً، باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد.

وشددت على أهمية شرب كميات كافية من الماء، للحفاظ على رطوبة الفم، وتحفيز إفراز اللعاب، إضافة إلى استخدام العلكة الخالية من السكر أو السواك بعد تناول الحلويات، عند تعذر تنظيف الأسنان مباشرة.

كما دعت إلى الحذر عند تناول الأطعمة القاسية، خصوصاً لدى من لديهم حشوات قديمة أو أسنان حساسة، مؤكدة أهمية الفحص الدوري لدى طبيب الأسنان، للكشف المبكر عن أي تسوس أو مشكلات قبل تفاقمها.