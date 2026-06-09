مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي يعلن عن توسّع استراتيجي يعكس التزامه الراسخ بتقديم رعاية صحية ذات معايير عالمية في دولة الإمارات

أعلن مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي عن خطة توسّع طموحة تمتد على عدة سنوات، في خطوة استثمارية محورية من شأنها إحداث نقلة نوعية في مستوى خدمات الرعاية الصحية المُقدمة في دولة الإمارات. ومن المقرّر إنجاز التوسعة بحلول عام 2028، بما يُسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية المرموقة التي يقدّمها المستشفى، وتوفير أحدث التقنيات الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للمجتمع.

ويجسّد هذا التوسّع الاستراتيجي التزام مستشفى كينغز الراسخ بدعم مستقبل الإمارة على المدى الطويل. وقد جرى تطوير المشروع بالتعاون الوثيق مع هيئة الصحة بدبي، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للإمارة في قطاع الرعاية الصحية، حيث يجري تنفيذه وفق أعلى معايير التصميم المستدام، وذلك انسجاماً مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي: "نؤمن بأن الرعاية الصحية يجب أن تواصل تطورها بما يواكب احتياجات المجتمعات التي تخدمها. ويعكس هذا التوسع ثقتنا الراسخة برؤية دبي المستقبلية والتزامنا المستمر بتعزيز الوصول إلى خدمات رعاية صحية متقدمة ومتوافقة مع أرقى المعايير العالمية في دولة الإمارات. ومع تزايد الطلب على الرعاية الصحية التخصصية، يواصل مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي تركيزه على الاستثمار في الابتكار والتميز السريري وتطوير مستقبل الرعاية الصحية للمرضى في مختلف أنحاء المنطقة".

وبدورها، قالت كيمبرلي بيرس، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي: "تمثّل هذه التوسعة محطة مفصلية في مسيرة مستشفى كينغز كوليدج في دبي، وتؤكد التزامنا العميق والمستمر بصحة ورفاهية مجتمع دولة الإمارات. نحن لا نبني مستشفى أكبر فحسب، بل ننمو مع مجتمعنا ونستثمر في مستقبل صحته"، وأضافت: "سيسهم هذا المشروع في ضمان حصول مرضانا على أحدث خدمات الرعاية المتكاملة والمتقدمة، هنا في دبي، مما يُرسي معايير جديدة للتميّز الطبي وتجربة المرضى على مستوى المنطقة".

وقال روي كلارك، المدير المالي لمستشفى كينغز كوليدج لندن: "يجسّد هذا التوسع حجم التقدم اللافت الذي حققه مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، كما يعكس الرؤية الطموحة والالتزام الراسخ اللذين أسهما في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المؤسسات الصحية في منطقة الشرق الأوسط. ونفخر بدعمنا لمسيرة المستشفى منذ مراحل تأسيسه الأولى، ويسعدنا أن نشهد اليوم مواصلة تطوره ليصبح مركزاً رائداً للتميز السريري والابتكار والرعاية الصحية التي تضع المريض في صميم أولوياتها".

وتابع كلارك قائلاً: "في الوقت الذي يدخل فيه المستشفى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، يظل تركيزنا منصباً على دعم أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى والحوكمة السريرية، إلى جانب توثيق أواصر التعاون بين دبي وشبكة كينغز العالمية. ومن خلال توحيد جهود الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية والقيادات الطبية على امتداد شبكتنا العالمية، نعمل على إيجاد فرص جديدة لتبادل المعرفة والابتكار وأفضل الممارسات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في دبي وفي مختلف المجتمعات التي نخدمها".

وسيركّز هذا التوسع على تعزيز مجموعة من الخدمات التخصصية التي تشهد طلباً متزايداً، بما في ذلك العلاجات الرائدة عالمياً في مجالي الأورام وأمراض الكبد المعقدة. كما تتضمن الخطط إنشاء مراكز متخصصة جديدة للرعاية الحرجة المتقدمة، والطب الدقيق، والتدخلات الجراحية المتطورة، إلى جانب إضافة غرف عمليات جديدة وتوسيع نطاق الحلول الصحية الرقمية المتكاملة، بما يعزز جودة الرعاية ويرتقي بتجربة المرضى. ويضع مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي الأسس لمستشفى رقمي متكامل، يجمع بين أحدث تقنيات الرعاية الصحية المتقدمة وبيئات علاجية هادئة تتمحور حول المريض، بما يدعم الرفاهية والراحة ويسهم في تعزيز رحلة التعافي. واستُلهم تصميم التوسعة الجديدة من فلسفة "جاباندي"، التي تمزج بين البساطة اليابانية والأناقة الإسكندنافية، حيث ستتضمن استخدام المواد الطبيعية والتشطيبات الراقية والطابع المعماري العصري النظيف، بما يعكس توازناً متناغماً بين الابتكار والتعاطف الإنساني في تصميم مرافق الرعاية الصحية.

وخلال فترة تنفيذ أعمال التوسعة، سيواصل المستشفى تقديم جميع خدماته التشغيلية بشكل كامل ودون أي انقطاع. وسيستمر المرضى في الحصول على الرعاية الموثوقة التي يشتهر بها المستشفى، بقيادة نخبة من الاستشاريين والمتخصصين المعترف بهم دولياً، وبدعم من فرق طبية متعددة التخصصات تلتزم بأعلى معايير الرعاية الصحية.

وأضافت بيرس: "نحن ملتزمون بضمان بقاء تجربة المرضى إيجابية وسلسة طوال هذه المرحلة المحورية من مسيرتنا. ورغم ما قد تفرضه أعمال البناء من تغييرات في محيط المستشفى، فإننا نتخذ إجراءات استباقية للحد من أي إزعاج محتمل. ومما لا شك فيه أن التزامنا بمواصلة تقديم خدماتنا الطبية كالمعتاد يُعد ضماناً لمرضانا بالحصول على رعاية صحية عالمية المستوى، دون أي انقطاع، وعلى يد نخبة من الخبراء الطبيين".

لمزيد من المعلومات وآخر المستجدات حول التوسعة، يُرجى زيارة موقع المستشفى الإلكتروني:

https://kingscollegehospitaldubai.com/kings-expansion/

يُعد مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي جزءاً من مستشفى كينغز كوليدج لندن، أحد أبرز المستشفيات التعليمية عالمياً، والذي يمتد إرثه لأكثر من 180 عاماً من التميّز السريري. وتأسس المستشفى في دولة الإمارات عام 2017، حيث يقدّم معايير الرعاية الصحية البريطانية في مجالات الوقاية والعلاج متعدد التخصصات والرعاية القائمة على الأدلة، وذلك من خلال مستشفى متكامل متعدد التخصصات يضم 100 سرير في دبي هيلز استيت، إلى جانب مراكز طبية متطورة في مختلف أنحاء دبي وعيادات تخصصية مخصصة.

وتعود العلاقة الوثيقة بين كينغز ودولة الإمارات إلى عام 1979، عندما ساهم تبرع من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إنشاء مركز كينغز لأبحاث الكبد في لندن، والذي يُعد اليوم من أبرز المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال. ويضم مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي اليوم المركز الوحيد لزراعة الكبد في دبي، كما نجح في ترسيخ مكانته من خلال مجموعة من مراكز التميز المتخصصة في علاج أمراض الثدي، والتنظير الداخلي، وجراحة العظام، وجراحة الشرج والمستقيم، وجراحات العمود الفقري.

ويقدّم مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي مجموعة شاملة من الخدمات، بدءاً من الرعاية الأولية وصولاً إلى العلاجات التخصصية المعقدة، وذلك بدعم من نخبة من الاستشاريين المؤهلين في المملكة المتحدة، ضمن نموذج رعاية متكامل ومتعدد التخصصات لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: kingscollegehospitaldubai.com