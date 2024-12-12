صقر المعلا.. خدمات مبتكرة لـ 1700 مريض طوال 22 عاماً

على مدار 22 عاماً في مجال الجراحة التجميلية وعلاج الحروق، قدّم الدكتور صقر عبدالله المعلا، استشاري ورئيس قسم الجراحة التجميلية في مستشفى القاسمي، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الذي توج بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، ضمن الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، خدمات مبتكرة لأكثر من 1700 مريض، وحقق نتائج إيجابية من خلال تقليل مدة الإقامة بالمستشفى وتخفيض تكاليف العلاج، مع الحفاظ على معدلات رضا عالية بين المتعاملين وصلت إلى 93 %، كما أسس أول مركز للطب التجديدي في المنطقة في عام 2021.

خبرة طويلة

ويمتلك الدكتور المعلا خبرة طويلة قدّم من خلالها نموذجاً رائداً للطبيب الإماراتي المثابر من خلال سعيه الدائم والمستمر لتطوير قدراته، ما أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى رفع كفاءة العمليات الطبية، حيث أشرف على افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج الجروح في الحكومة الاتحادية بالدولة.

وكان للدكتور صقر دور ريادي في إدخال تقنيات طبية حديثة إلى الدولة، منها العلاج بالأكسجين عالي الضغط والطباعة الحيوية رباعية الأبعاد للأغراض العلاجية، ما أسهم في علاج العديد من الحالات الصحية الحرجة، كما كان أول من قدم تقنية العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP ) في المنطقة لعلاج الجروح المستعصية لمرضى قدم السكري والحروق وخشونة الركب في عام 2021، التي تم تطبيقها على 250 حالة في عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 62 % عن عام 2021، مع نسبة نجاح بلغت 95 %، وفي العام نفسه، أدخل تقنيات الضمادات الذكية التي تمتاز بتسريع الشفاء وتقليل الالتهابات وتخفيف الآلام، إلى جانب تحقيق الاستدامة، والتي أسهمت في خدمة عدد أكبر من المرضى وتحسين مؤشر الانتظار في العيادة.