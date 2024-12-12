«الإمارات لمتلازمة داون» تشارك في اجتماع دولي بكوالالمبور

شارك وفد من جمعية الإمارات لمتلازمة داون في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لاتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور .

ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بتحسين جودة الحياة لذوي متلازمة داون في الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والمعارف التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة، وأهمها الصحة والتعليم والدمج.

وتعد الإمارات الأولى عربياً التي اعتمد انضمامها لعضوية اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة السريلانكية كولومبو عام 2018، فضلاً عن استضافة الإمارات عام 2019 الاجتماع السنوي الثالث للاتحاد منذ تأسيسه.

وقدمت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون عرضاً خلال الاجتماع عن أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية في السنوات الثلاث الماضية والمشاريع المستدامة التي أنشأتها لتمكين ودمج أصحاب الهمم. وأكدت أهمية مشاركة أفضل الممارسات في كل المجالات.